Disney+ : Où trouver l'application et comment la télécharger mardi prochain

Il y a 5 heures (Màj il y a 4 heures)

Julien Russo

Mardi prochain, ça va être le grand jour. Le géant du streaming Disney+ va faire son entrée en France, après un lancement repoussé sur demande du gouvernement français. Dès tôt le matin, l'application sera disponible sur énormément d'appareils français. Découvrez où la retrouver et comment la télécharger suivant les appareils que vous possédez.

Disney+ disponible dès mardi 7 avril en France

Lancer depuis début novembre aux États-Unis, Canada et Pays-Bas, puis dans plusieurs pays en Europe le 24 mars, il aura fallu attendre plus de temps que nos voisins européens comme la Suisse pour l'avoir en France. Mais comme on dit, la patience paie et tôt ou tard on est récompensé !

Dès mardi, vous pourrez vous inscrire et profiter de la période d'essai de Disney+, quand celle-ci sera terminée, vous aurez deux choix : soit payer votre abonnement à 6,99€/mois sans engagement ou soit choisir de payer l'abonnement à l'année qui sera à 69,99€ (sauf si réduction pour le lancement).

Quoi qu'il en soit, avant de penser à tout cela, il faut d'abord savoir où sera disponible l'application et comment la télécharger. On vous dit tout.

L'application sera disponible sur iOS et Android

Commençons par les plus appareils les plus classiques. Tout le monde a avec lui un smartphone sous iOS ou sous Android. Dans les deux cas, vous pourrez télécharger l'application qui sera officiellement disponible sur le store de votre smartphone.

Pour iOS : Le principe est simple. Que vous soyez sur un iPhone, iPad ou iPod Touch, il vous suffit d'aller sur l'application " App Store " puis d'appuyer sur la loupe " Rechercher " en bas à droite. Soit vous verrez directement l'application " Disney+ " dans " À découvrir " ou vous aurez besoin de saisir directement Disney+ et de lancer la recherche. Pour télécharger l'app, rien de très difficile, il vous suffira d'appuyer sur " Obtenir " et de saisir vos identifiants Apple. Sinon, cliquez sur le lien en bas de notre article et vous arriverez directement sur la page de l’app.

Disponible sur PlayStation 4 et Xbox One

Le groupe Disney a même pensé aux gamers, vous aurez sur votre PS4 et Xbox One, l'accès à l'application Disney+.

Pour PS4 : Vous pouvez télécharger l'app de deux façons. La première, comme si vous téléchargiez un jeu, via le PlayStation Store . Il vous suffit de l'ouvrir puis d'aller dans " Rechercher " en haut de l'écran puis de saisir " Disney+ ". La deuxième solution c'est d'accéder à " TV et vidéo " et peut-être que Disney+ sera directement téléchargeable ici.

Disponible sur appareil Roku

Assez peu connu en France, Roku propose des appareils multimédias pour télécharger des chaines (c'est le nom qu'ils donnent pour application), le même principe qu'une Chromecast ou une Apple TV. Ils ont la particularité d'être à un prix abordable comparé à certains boitiers (pour ne pas citer l'Apple TV 4K). En effet, ils sont proposés à partir de 34,99€ et proposent un tas d'applications.

Si vous avez un boitier Roku à votre domicile, vous pouvez télécharger Disney+, dès mardi matin c’est disponible.

Pour Roku : Appuyer sur le bouton "Accueil" de votre télécommande. Puis faites délirer vers le haut ou le bas pour sélectionner "Chaînes de diffusion en continu". Vous verrez après le "Channel Store". Vous aurez la possibilité de faire une recherche rapide pour retrouver Disney+.

Disponible sur Chromecast, TV Samsung et Android TV

Disney le sait, c'est principalement ici où la majorité des abonnés souscriront. La Chromecast, les boitiers sous Android TV et les TV connectées de la marque Samsung sont dans de nombreux logements. Vous aurez la possibilité de télécharger l'application Disney+ sans aucun problème.

Pour TV Samsung, Android TV et Chromecast : Avant de télécharger l'application regarder ci celle-ci n'est pas présente dans la barre de lancement où vous retrouvez toutes les applications préinstallées et celles que vous avez téléchargées. Si ce n'est pas le cas, rendez-vous dans "Apps" (pour certaines TV Samsung) ou le Play Store. Sur les deux, vous aurez une possibilité de rechercher via une loupe l'application Disney+. Il est possible aussi qu'elle soit mise en avant sur la page d'accueil.

Disponible sur TV LG

L'autre TV connectée qui aura également Disney+ pour son lancement. C'est LG !

Toutes les télévisions de la marque qui peuvent installer des applications auront normalement la proposition d'installer le nouveau service de streaming.

Pour TV LG : Il suffit de vous rendre dans "Boutique de contenu LG" qui se trouve tout à droite de la liste horizontale des applications. Vous aurez après une page d'accueil avec les dernières applications tendance. Si l'app n'apparait pas ici, vous l'aurez via "Rechercher".

Disponible sur Fire TV

Disney+ va aussi proposer son application pour les possesseurs de Fire TV. Si vous ne connaissez pas, c'est la clé multimédia d'Amazon pour télécharger des applications. C'est le même principe qu'une Apple TV, Chromecast ou boitier Roku. Rien de bien nouveau, mais malgré tout les Fire TV rencontrent un énorme succès.

Pour Fire TV : Quand vous êtes sur le menu d'accueil, il faut aller sur "Applications" tout en haut. Vous aurez après une page d'accueil avec vos apps téléchargées et "Amazon AppStore" (c'est étrange ce nom nous est familier…), vous aurez après une page d'accueil avec les apps mises en avant par Amazon et une possibilité de rechercher Disney+ via un champ de recherche.

Disponible sur Apple TV

C'est notre chouchou. L'Apple TV 4K vous permettra aussi dès mardi matin de télécharger Disney+. L'installation est très similaire aux autres produits Apple.

Pour Apple TV : Direction l'application "App Store". Vous arriverez après sur des images qui défilent puis une rubrique "Qu'est-ce qu'on regarde ?". Si vous ne trouvez pas Disney+ ici (ce qui serait surprenant), vous pourrez aller vers la loupe tout à droite (après Achats). Puis vous saisissez "Disney+".

Vous l'aurez compris, le nouveau service de streaming du créateur de Mickey sera disponible sur de nombreux supports, ce qui devrait générer énormément de téléchargements et un trafic internet à couper le souffle !

En France, Disney+ ne sera présent sur aucun boitier de nos FAI (sauf si celui-ci est sous Android TV et permet de télécharger Disney+). Seul Canal+ a l'accord de diffusion en France, mais pour combien de temps ?



