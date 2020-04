Microsoft Edge est le deuxième navigateur internet derrière Chrome

Il y a 58 min

Julien Russo

Réagir

"Un vent de fraîcheur", "Une nouvelle vision du navigateur internet"... Voici le genre de phrases qu'on pouvait apercevoir lors de l'annonce du nouveau Microsoft Edge. L'entreprise a réussi son pari et le fait d'utiliser les technologies open source de Chromium semble plaire aux utilisateurs qui n'hésitent plus à abandonner Safari, Firefox ou Google Chrome pour privilégier Edge.

Microsoft Edge le grand retour ?

Pendant plusieurs années, Microsoft a essuyé de nombreuses critiques en ce qui concerne son navigateur internet. Trop lent, manque de fluidité, non optimisée pour certains sites... La firme fondée par Bill Gates et Paul Allen a appris de ses erreurs et semble avoir réussi son grand retour.

D'après une récente enquête de Bleeping Computer, en très peu de temps, Microsoft Edge serait passé devant ses principaux concurrents Mozilla Firefox et Safari d'Apple. Le navigateur de Microsoft serait en ce moment le deuxième "plus populaire" au monde ! Cependant, il y a un obstacle avant la victoire, celui-ci s'appelle "Google Chrome". Que ça soit sur Mac, PC ou Linux, Chrome est le navigateur par défaut de plusieurs centaines millions de personnes et ne cesse de grandir, sa croissance a explosé ces dernières années !

D'après le rapport, Google Chrome conserverait une avance hallucinante sur le marché des navigateurs internet. Il est à 68,5% de part de marché, quand Edge est à 7,59%, Firefox à 7,19%, Internet Explorer 11 à 5,50% et Safari à 3,62%.

L'enquête concerne que les ordinateurs de bureau et les ordinateurs portables, quel que soit l'OS installé.

Notons quand même que si les smartphones et tablettes étaient inclus dans le rapport de statistique, Safari serait probablement en seconde position !

Comment expliquer une croissance aussi rapide pour Microsoft Edge ?

Le retour des internautes vers Microsoft Edge pourrait s'expliquer suite à l'adoption du Chromium, qui a tout changé dans la façon de naviguer. Il y a depuis une meilleure fluidité, une meilleure vitesse, pour faire plus simple, on retrouve ce qu'on connait déjà avec Google Chrome !

L'intégration de ce nouveau moteur Chromium utilisant Blink et V8 a été un "renouveau".

De plus, l'autre avantage de Microsoft Edge c'est son intégration au sein de Windows 10. Chaque jour il y a des millions de nouveau PC qui s'activent. Dès l'arrivée sur le bureau pour la première fois, l'utilisateur a son premier contact avec une page internet via... Microsoft Edge. Certains auront le réflexe de télécharger Chrome, Safari ou Firefox immédiatement, puis d'autres testeront quelques heures Edge et se rendront compte que ce navigateur internet leur correspond. Ce passage obligatoire est un atout majeur dans la croissance de la part de marché de Microsoft Edge.



De nombreux experts avaient prévu ce changement de situation quand l'entreprise avait annoncé en décembre 2018 la fin du moteur de rendu EdgeHTML et du moteur JavaScript Chakra. Aux yeux de beaucoup de personnes, ça a été perçu comme une reprise en main du destin du navigateur de Microsoft.



Il restera probablement encore quelques années pour que Microsoft passe devant Google Chrome, le plus difficile reste de convaincre les utilisateurs qui ont leurs habitudes avec ce navigateur, qui ont tous leurs favoris, leurs repères... De plus, un utilisateur expérimenté a toujours un "blocage" quand on lui parle de Microsoft Edge. L'entreprise a des difficultés à faire disparaître la réputation "Internet Explorer". Malheureusement, changer un logo et un nom ne permet pas de changer l'opinion que se font les gens sur un navigateur internet.

Sur macOS, Microsoft a lancé Edge le 15 janvier 2020.





Télécharger l'app gratuite Microsoft Edge