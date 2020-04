Rhinoshield et ESR affichent l'iPhone 9 sur leur site

Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Julien Russo

3

Mais que se passe-t-il aujourd'hui ? Après notre révélation de la mention "iPhone 9" sur le site de l'opérateur américain Verizon et du groupe chinois Global JD, il y a moins d'une heure, c'est cette fois deux nouveaux accessoiristes qui font le buzz ! En effet, nous avons repéré que les accessoiristes Rhinoshield parlent d'un "iPhone 9 (SE)" et ESR d'un "iPhone SE2 2020" et aussi d'un "iPhone 9".

L'iPhone 9 n'est plus une fiction pour Rhinoshield

Ce n'est pas une légende, les accessoiristes sont mis au courant avant la sortie d'un nouvel iPhone pour préparer les protections. Cependant, ils ne doivent pas dévoiler la moindre information avant la sortie officielle de celui-ci. En seulement quelques jours, nous avons pourtant eu une multitude de "fuites" provenant de document interne des supermarchés Target, ou de photo de coque d'iPhone 9 avant la mise en rayon !

Une situation qui doit énerver la firme de Cupertino qui privilégie le "secret" avant une annonce officielle.



Le dernier fait en date nous vient d'un accessoiriste très connu en France. Il s'agit de Rhinoshield avec qui nous avons pu tester plusieurs accessoires dans le passé. L'entreprise a mis en ligne sur son site une rubrique "iPhone 9 (SE)" avec une image laissant supposer qu'il pourrait s'agir du futur smartphone d'Apple.

Voici ce qu'on peut voir quand on via sur Rhinoshield.fr :

Est-ce une image officielle ? Il semblerait bien, puisque cela correspond aux rumeurs qui affirment qu'il n'y aura qu'un appareil photo à l'arrière et un design très similaire à celui de l'iPhone 8. Regardez également le logo Apple à l'arrière de l'iPhone, placé au centre, ce qui prouve que ce n'est pas l'iPhone 8.

ESR dévoile aussi un "iPhone SE2 2020"

Du côté de l'accessoiriste ESR, on dévoile aussi sans aucun complexe la prochaine génération d'iPhone dans son catalogue. Sans surprise, l'arrière est identique à celui qui est affiché sur le site de Rhinoshield. Nous voyons pour la première fois l'avant de l'iPhone 9. Énorme déception puisqu'il ne s'agit pas d'un iPhone sans bord, Apple reprend exactement le design de l'iPhone 8 trait pour trait.

On ne peut pas parler de fuite involontaire à ce stade. Les accessoiristes osent mettre en ligne des photos d'un iPhone non officialisé. Cela démontre encore une fois que le lancement est imminent, puisque derrière tout est prêt.

Notons quand même l'incertitude chez ESR qui parle à la fois d'un "iPhone SE 2 2020" et d'un "iPhone 9".

Les protections sont visibles et disponibles à l'achat sur cette adresse.



On se rappellera que nous avions repéré les noms définitifs des iPhone 11 chez ESR également, en exclusivité.