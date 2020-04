AirPods X et casque Apple à 400€ à la rentrée 2020 ?

Il y a 3 heures (Màj il y a 1 heure)

Alban Martin

3

Revoilà le casque Apple qui revient à la rubrique rumeur. Après avoir été évoqué il y a plus de deux ans par Bloomberg, l'accessoire audio premium d'Apple avait été vu dans le code interne d'iOS 14. Cette fois, c'est le bien renseigné John Prosser qui affirme que la bande à Tim Cook s'apprête à dévoiler son casque lors de la WWDC 2020. Il coûterait 350$ et serait accompagné par les AirPods X à 200$.

Casque HiFi Apple

Aperçu le mois dernier à travers des icônes, le casque HiFI d'Apple serait encore plus sobre que les Beats Solo actuel et se placerait au dessus des AirPods Pro en termes de prix à environ 350$ soit 400€ probablement. On parle d'un casque circum-aural haut de gamme avec les qualités sonores du HomePod, Siri et une bonne dose d'intelligence pour inverser le son quand on le porte à l'envers, mettre le son en pause quand on le retire, etc.

AirPods X : le retour

Autre élément intéressant dans le tweet de John, le retour des AirPods X qui seraient un modèle intermédiaire entre les AirPods 2 et les AirPods Pro (la v3). La quatrième génération serait vendu à 200$ environ, soit 229€ et lancé en même temps que les iPhone 12. Si vous vous rappelez des AirPods Pro Lite, il s'agit du même produit mais sous un autre nom.



Mais où veut aller Apple avec tout ce matériel audio en plus de la marque Beats ?



En tout cas, voici le tweet de Prosser :

Vous êtes prêts pour ça ?



Un casque Apple avec nom de code B515 (en référence à Beats 700 ?) à $350 lancé lors de la WWDC 2020 et AirPods X (code B517) pour le sport (pensez aux Beats X) à environ $200 Aimed en Septembre/Octobre.

Vous y croyez ? La gamme AirPods serait alors très touffue...