Un ancien cadre d'Apple rejoint Microsoft pour travailler sur l’HoloLens

Il y a 3 heures

Guillaume Gabriel

Ruben Caballero aura passé beaucoup de temps chez Apple, plus précisément un peu plus de 14 ans, comme révèle sa fiche LinkedIn. Avec cette belle ligne sur son CV, il n'est pas surprenant de voir le spécialiste en réseau attirer les plus grandes entreprises du monde entier.



Il faut dire que ce dernier a notamment travaillé sur les puces des iPhone et que son expertise dans le domaine est impressionnante. Ce dernier vient de rejoindre Microsoft, au sein duquel il travaillera notamment sur l'HoloLens et l'intelligence artificielle.

Ruben Caballero rejoint Microsoft et son HoloLens

Travaillent chez Apple de 2005 jusqu’au début de 2019, Ruben Caballero a quitté le navire suite à l'arrivée de la nouvelle équipe de Johny Srouji pour s'occuper des puces personnalisées.



Par la suite, il a conseillé des start-ups au sein de la Silicon Valley, dont notamment Keyssa et Humane, une firme composée d'anciens employés de la Pomme. En rejoignant Microsoft, il prend le dossard de vice-président de l’ingénierie, de la conception matérielle et de la technologie et gèrera la division intelligence artificielle de la société.



Il travaillera sur un projet en particulier, l'HoloLens, casque de réalité virtuelle, ainsi que « des projets spéciaux et plus à venir ». On lui souhaite bonne chance !



