Apple encore attaquée pour violation de brevet FaceTime et iMessage

Il y a 2 heures

Alban Martin

Réagir

C'est une nouvelle attaque en justice contre Apple. Alors que la firme californienne vient d'en avoir fini avec VirnetX, c'est au tour de l'entreprise VoIP-Pal de déposer plainte. L'entreprise affirme avoir les preuves que FaceTime et iMessage enfreignent un brevet propriétaire qui concerne l'acheminement et le traitement des appels.

Encore une affaire judiciaire pour Apple

Décidément, Apple n'est jamais tranquille, même en cette période de confinement. Une nouvelle affaire judiciaire à l'encontre de FaceTime et d'iMessage a été déposée auprès du tribunal de district ouest du Texas. Apple aurait volontairement utilisé une technologie brevetée qui consiste en des "méthodes d'intégration transparente des appels basés sur IP avec des réseaux externes comme un réseau téléphonique public commuté".



En d'autres termes, les technologies FaceTime et iMessage d'Apple enfreindraient prétendument le brevet, car chaque méthode identifie d'abord le profil de participant d'un utilisateur pour déterminer comment acheminer un appel ou un message vers un deuxième appareil. Comme indiqué dans le brevet, les deux utilisateurs peuvent être associés à un ou plusieurs éléments de réseau, y compris des nœuds externes ou des clusters qui sont contactés par les services d'Apple.



Si il est assez clair qu'il s'agit d'un patent troll (une entreprise qui rachète des brevets pour faire payer les entreprises leader du marché), c'est loin d'être un cas isolé, même sur ces technologies. Chaque année, des entreprises essaient d'extorquer Apple et autre Google, et celle-ci avait déjà demandé 25 milliards de dollars de dommages et intérêts à Cupertino en 2017 pour violation de brevets...



Source