Apple présentera ses résultats financiers de T2 2020 le 30 avril

Il y a 3 heures

Medhi Naitmazi

Le second trimestre fiscal 2020 vient de se terminer chez Apple (au 31 mars) et la firme en profite pour annoncer une présentation des résultats financiers le 30 avril prochain. Pour mémoire, Apple démarre son année en octobre, c’est donc pour cela qu’elle a déjà terminé le deuxième trimestre.

Des résultats financiers attendus chez Apple

Dédié aux investisseurs, la publication des résultats des trois premiers mois de 2020 sera l’occasion de voir l’impact du Coronavirus sur le chiffre d’affaires et l’activité globale de la firme. Alors oui, entre janvier et mars, il s’agit surtout de l’épidémie en Chine et du début de celle-ci dans le monde, mais les chiffres devraient déjà refléter la situation avec une baisse importante.

Tim Cook avait d’ailleurs rectifié ses premières prévisions partagées avec les investisseurs à la mi-février car les usines chinoises étaient à l’arrêt complet à ce moment-là. Depuis, tous les Apple Store du monde ont fermé, ainsi que la plupart des magasins vendant des produits Apple. Seule la Chine a repris son activité mais ce sera loin d’être suffisant.



Apple s’attendait à un chiffre d’affaires entre 63 et 67 milliards de dollars pour T2 2020. Mais elle savait déjà en février qu’elle ne l’atteindrait pas.



Rendez-vous donc le 30 avril au soir pour découvrir les premiers effets d’un confinement mondial inédit. Nous connaîtrons les produits les plus touchés qui devraient être sans surprise l’iPhone, l’iPad et le Mac, alors que les services comme Apple Music, TV+ et autre Apple Arcade pourraient en profiter pour progresser généreusement. Mais parviendront-ils à compenser ? Pas sûr...



