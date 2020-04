Beat Hazard 2 : le jeu de tir musical est disponible sur l'App Store

Il y a 25 min (Màj il y a 25 min)

Guillaume Gabriel

Réagir

Voilà plus de 7 ans que le premier opus de Beat Hazard a fait son arrivée sur l'App Store, à une époque où le magasin de jeux n'était pas encore submergé par de nombreux studios et où il était encore possible de se faire connaitre "facilement".



Le concept ? On parle d'un jeu de shoot à l'aspect classique, mais qui fait son originalité grâce à son interaction avec la musique jouée pendant les parties. Les joueurs en prennent plein les yeux et les oreilles, littéralement !



De nombreuses années plus tard, le studio Cold Beam Games vient de revenir à la charge avec la sortie de Beat Hazard 2 (v1.10, 120 Mo, iOS 12.0).

Beat Hazard 2 : des tirs et de la musique

Ce second opus se sert de votre musique pour proposer un gameplay adapté à votre playlist. Chaque chanson génère son propre niveau : une infinité de chansons, une infinité de niveaux !

Beat Hazard 2 améliore et renforce cette sensation unique d’affronter des hordes d’ennemis sur ta propre musique. Améliore ton vaisseau et admire la puissance que te procure ta musique. Déchaîne les enfers sur la flotte ennemie en débloquant un véritable arsenal !

Ainsi, le jeu est compatible avec Spotify, Amazon Music ou encore YouTube afin d'allier vos goûts musicaux avec l'expérience de jeu !

Télécharger Beat Hazard 2 à 5,49 €