Les Xiaomi Mi TV 4S sont en vente à partir de 349€ en 43 pouces

Il y a 1 heure

Alban Martin

1

Alors que vous êtes nombreux à avoir apprécié le futur téléviseur Mi TV 4S 65 pouces de Xiaomi qui est attendu pour bientôt en France, plusieurs revendeurs comme Amazon, Rakuten ou La Fnac proposent déjà les versions en-dessous avec les Mi TV 4S 43 et Mi TV 4S 55 pouces. Une offre qui vient chambouler le marché des tv connectées avec un prix d'appel de 349€ pour la dalle 43 pouces.

Un prix canon pour les tv 4K Xiaomi

Si le premier téléviseur du chinois Xiaomi est attendu en France pour le mois de juin avec la Mi TV 4S version 65 pouces à 549€, on trouve déjà des références de téléviseurs Xiaomi en ligne en 43 et 55 pouces.



La plus grande (environ 140cm), est vendue à peine moins cher mais affiche déjà de jolies caractéristiques avec une dalle Ultra HD 4K (3 840 x 2 160 pixels) en HDR 10-btis avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Il s'agit d'un écran à rétroéclairage de type Direct Led (et non Full Led avec local dimming), et équipé de deux haut-parleurs de 10 W.



Le système embarqué est Android TV 9.0 et s'appuie sur une puce Amlogic T950X quad-core, un GPU Mali-450 MP3, de 8 Go de stockage et 2 Go de DDR4. L'ensemble est complété par le Wi-Fi n, le Bluetooth 4.2, un port Ethernet, deux ports USB, trois ports HDMI (dont un ARC), une entrée Composite et un port S/PDIF.



Bien évidemment, le téléviseur embarque un triple tuner pour DVB-S2, DVB-C et DVB-T2 avec HEVC. Et concernant la télécommande, elle embarque un microphone et des touches Netflix et Amazon Prime Video.



Par contre, les revendeurs jouent avec les prix sur ce modèle, le plus raisonnable étant Rakuten à 526€ :



Quant à la version 43 Pouces, la Mi TV 4S est identique mais en version 108 cm. Pour la réduction de taille, idéale dans des pièces inférieures à 15 m2 en général, le prix compensent largement puisqu'on la trouve à 349€.