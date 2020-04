YouTube rencontre des difficultés sur l'Apple TV 3ème génération

Ne croyez pas que tout le monde possède l'Apple TV 4 et l'Apple TV 4K, de nombreuses personnes ont gardé l'ancienne génération d'Apple TV. Il s'agit du modèle commercialisé en 2013 et qui ne proposait pas encore l'App Store. Beaucoup ont fait le choix de ne pas changer, puisqu'elle gère l'AirPlay, ce qui permet d'envoyer les contenus des applications non présente sur l'écran d'accueil. Cependant, depuis plusieurs jours les utilisateurs se plaignent d'un bug très agaçant qui concerne YouTube !

Il est impossible de charger des contenus

Avec le temps, YouTube s'est placé comme un service indispensable dans les boitiers connectés qu'on installe aux téléviseurs. Dès que l'application est en panne, c'est la panique sur les forums et autres moyens de signaler l'anomalie !

Depuis plusieurs jours, une multitude d'utilisateurs d'Apple TV 3ème génération crie au scandale en ce qui concerne l'app YouTube. Celle-ci serait partiellement inutilisable avec un message d'erreur qui s'affiche à répétition lors des lancements de vidéos : "Une erreur s'est produite lors du chargement de ce contenu".

Le phénomène est assez aléatoire, puisque certains utilisateurs vont avoir ce message sur plus de 80% des vidéos YouTube, quand d'autres l'ont sur moins de 50% des vidéos et certains ne l'ont pas du tout.

Contacté par plusieurs utilisateurs, l'assistance technique d'Apple a déclaré que l'anomalie n'est pas du tout du côté de l'OS de l'Apple TV, mais bien de l'application en elle même. YouTube rencontrerait donc des difficultés.



La seule solution si vous êtes concernés par ce bug, c'est de passer par l'AirPlay. Vous prenez votre iPhone, iPad, iPod Touch ou votre Mac et via l'application YouTube ou Safari, vous pouvez envoyer les vidéos directement sur l'Apple TV de 3ème génération quand les deux appareils sont sur le même réseau.

Il n'y a pour l'instant aucune déclaration officielle du côté de Google (propriétaire de YouTube). Il faut dire, qu'il y a peu de chance qu'un correctif soit prochainement publié, puisque cette version de YouTube est très ancienne, sur une Apple TV très ancienne...



