Apple donne des idées à Huawei qui lance la... Huawei Card !

Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Julien Russo

"Les entreprises chinoises copient à chaque fois Apple". Qui a dit ça ? Non pas du tout, c'est juste la centième coïncidence ! Surprise générale, Huawei annonce sa Huawei Card, qui sera la concurrente de la très connue Apple Card. La firme a fait l'annonce aujourd'hui, en même temps que son Huawei P40.

La Black Card de Huawei

On ne va pas se le cacher, Huawei a copié, mais en mieux !

Design tout en noir, écriture et logo en couleur or et association de la carte avec son smartphone. Le fonctionnement est le même que l'Apple Card, mais le design est très différent.

Huawei propose avec sa carte un système de cashback, mais pas avec tous les commerçants ! En réalité, ce sera une sélection issue de partenariats effectués au préalable par Huawei. Nous n'avons pas le % exact de la somme récupérée sur l'achat, mais il devrait être d'environ 2 à 3%.



Vous pourrez régler vos achats depuis la carte en paiement classique ou en sans contact, comme Huawei l'a rendu compatible !

La sécurité sera de rigueur, puisque la firme chinoise a informé que les données bancaires seront stockées en local pour éviter les piratages.

Pour votre première expérience avec la Huawei Card, la marque veut que tout se passe en douceur. C'est pour cela que l'entreprise a privilégié l'absence des frais de prélèvements pour les deux premières années d'utilisation. Il faudra cependant être actif avec la carte dès la fin de la première année, si vous la mettez de côté, Huawei ne sera plus aussi généreux par rapport à ces frais.

Des avantages VIP

Parce que quand on a la Huawei Card, nous sommes quelqu'un d'important ! Voici la vision que veut donner la firme à ses utilisateurs. Vous aurez plusieurs avantages principalement dans les aéroports et les gares. Vous pourrez accéder à certains lieux réservés aux VIP dans plusieurs aéroports dans le monde. Huawei n'a pas précisé lesquels, mais vous serez traité comme un roi grâce à des accords exclusifs gérés par Huawei !

Il n'y a pour l'instant aucune date de disponibilité en Chine, comme à l'international. Le lancement ne devrait pas tarder, puisque tout semble déjà prêt.



Huawei vient de placer la barre très haute avec sa carte de crédit. Si Apple est en partenariat avec Goldman Sachs pour son Apple Card, la firme chinoise elle a choisi Union Pay pour se lancer sur ce nouveau marché qu'elle convoitait depuis plusieurs années déjà.

Notons que l'organisme bancaire est un poids lourd, puisqu'il regroupe 175 banques ou institutions financières chinoises. En 2012, Union Pay a lancé une filiale spécialement pour l'international pour gérer son activité au-delà des frontières chinoises. Ce qui laisse penser que la Huawei Card pourrait s'étendre très rapidement en dehors de son pays natal.



