Google Duplex : le service disponible en Australie, au Canada et au Royaume-Uni

Comme le rapporte VentureBeat, la version poussée de l'assistant virtuel de Google est disponible dans trois nouveaux pays, après les États-Unis et la Nouvelle-Zélande. Lors de son lancement d'ailleurs, de nombreuses questions se posaient malgré le concept impressionnant : quid de l’utilisation de Duplex sans le consentement d’un restaurant ou d’une autre petite entreprise à l'autre bout du fil ? Google a depuis tenté de corriger le tir, notamment en ajoutant des divulgations au début des appels et en permettant de demander à parler à un humain. Car oui, le service est suivi par une équipe qui note les appels téléphoniques pour améliorer l'algorithme, mais également pour répondre au téléphone en cas de refus. Reste désormais à savoir quand le service arrivera en Europe ! Source

Souvenez-vous, c'était en 2018, nous avions alors fait un papier suite à la présentation officielle de Google Duplex , une extension de l’assistant virtuel qui est capable de prendre un rendez-vous chez le coiffeur ou au restaurant, à votre place. Si la démonstration avait bluffé tout le monde, Google avait alors déclaré que la fonctionnalité serait disponible dans 43 états américains, y compris sur iOS. Aujourd'hui, le géant de la tech va encore plus loin en annonçant sa disponibilité en Australie, au Canada et au Royaume-Uni.

