L'iPhone toujours plus désiré chez les ados américains (Netflix et Disney aussi)

Il y a 3 heures

Alban Martin

Le 39ème sondage de Piper Sandler est particulier puisqu'il intervient en plein COVID-19 dans le monde et particulièrement aux USA où les sondés sont les jeunes américains. Sans surprise, l'iPhone tient toujours la tête des téléphones les plus possédés et les plus désirés cette année. Mais les AirPods ou l'Apple Watch grimpent également de manière significative. Et côté services, Netflix domine largement, rattrapé par Disney+ qui passe devant Apple et Amazon.

88% des ados américains veulent un iPhone

Selon la dernière enquête "Faire le point avec les adolescents" (un format bi-annuel), la possession d'un iPhone par les ados outre-Atlantique a atteint un nouveau record de 85%, contre 83% lors de la même étude l'année dernière. Et certainement que l'iPhone 12 qui se profile les fait saliver un peu plus.



S'appuyant sur le nombre actuel de propriétaires d'iPhone, 88% des personnes interrogées ont déclaré s'attendre à ce que leur prochain téléphone soit un iPhone, ce qui est également le nombre le plus élevé jamais enregistré pour l'enquête semestrielle. 8% des répondants ont déclaré s'attendre à ce que leur prochain smartphone soit alimenté par Android, contre 10% lors de l'enquête de l'automne 2019.

AirPods et Apple Watch également

Pour la première fois, Piper a également introduit cette année une question sur les AirPods. 52% des adolescents ont déclaré qu'ils possédaient déjà des AirPods, tandis que 18% ont déclaré qu'ils ne les possédaient pas actuellement, mais prévoyaient de les acheter au cours des 12 prochains mois.



Et enfin, l'adoption d'Apple Watch continue de croître avec 25% des adolescents interrogés disant qu'ils possèdent la montre, contre 20% dans les données d'automne. Avec l'intérêt croissant des adolescents pour les AirPods et Apple Watch, Piper Sandler pense qu'il y a un intérêt croissant pour les «produits matériels complémentaires» à l'iPhone. Sans blague.

Les services en vogue

L'étude qui porte sur le lifestyle du teenager américain rapporte également :

Instagram reste la plateforme de médias sociaux la plus fréquentée pour la quatrième enquête consécutive; TikTok fait ses débuts à la troisième place

Netflix dépasse YouTube en tant que consommation vidéo quotidienne n ° 1; Disney + fait ses débuts dans le top 5 devant Amazon et Apple TV +

Amazon continue de grimper en tant que n °1 préféré des adolescents en matière de shopping en ligne à 53% - 10 fois plus élevé que Nike le n °2

Pour finir, il faut savoir que les sondés sont des enfants plutôt aisés ayant plus de 2300$ de budget sur l'année et dont les parents gagnent en moyenne 65 000 $ par an.



En France, quels sont les services et les produits les plus désirés par les ados ? Donnez-nous votre avis !



