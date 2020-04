iOS : Le taux d'adoption au premier trimestre 2020 aux États-Unis est excellent

Il y a 6 heures

Julien Russo

2

Qui a dit qu'iOS était en difficulté face à Android ? L'OS d'Apple reste en forme, malgré une concurrence très agressive. Si Android est le premier système d'exploitation mobile aux États-Unis et dans le reste du monde, la firme de Cupertino connait des hauts et des bas, mais arrive à résister sur le long terme. Le premier trimestre de l'année 2020 a été positif pour iOS.

Un bon début d'année

Pour voir les performances d'un OS sur un marché, il est intéressant de regarder le nombre d'activations. C'est-à-dire que dès que vous déballez un iPhone, vous procédez à son premier démarrage et vous entrez dans les statistiques d'activations de nouvel appareil.

D'après un rapport du CIRP récemment publié, sur le premier trimestre de 2020, les activations d'appareils iOS ont été à leur plus haut niveau depuis mars 2016.

Ce qui est rassurant pour Apple, c'est que la firme arrive à maintenir chaque année un niveau stable face à Android. Même si Google représente la majorité des activations de nouveaux appareils, la firme de Cupertino prouve qu'elle arrive aussi à conserver une fidélité chez ses utilisateurs qui sont habitués à leur iPhone.

Sur le premier trimestre de cette année, iOS réalise 44% des activations aux États-Unis, quand Android réalise les 56% restants. Rappelons quand même que l'OS de Google est présent sur tous les smartphones vendus en face de l'iPhone, même sur ceux d'entrée de gamme, ce qui lui permet d'être devant iOS. Comme on dit "l'union fait la force"...

Quand on compare les chiffres d'iOS de ce trimestre à celui de l'année dernière, on constate une évolution de +8% pour Apple. Il faut reconnaitre qu'il s'agit là d'une belle performance. Le plus dur restera probablement de garder ce bon rythme pour le reste de l'année qui s'annonce être un véritable challenge avec la chute des ventes d'iPhone qui ne risque pas de s'améliorer si on en croit un analyste de JP Morgan.



Le CIRP s'est aussi intéressé à la fidélité des utilisateurs pour leur OS. Qu'on soit du côté d'iOS ou du côté d'Android, on s'attache et on s'habitude au système d'exploitation de son smartphone. Sur cette partie de l'étude, l'écart est très serré puisque sur les quatre dernières années, c'est Apple qui l'emporte (de peu) sur la fidélité de ses utilisateurs par rapport à ceux d'Android.

Mike Levin qui est le co-fondateur du CIRP a déclaré : "La fidélité aux systèmes d'exploitation est stable à des niveaux très élevés. Au cours des quatre dernières années environ, environ 90% des nouvelles activations de téléphones portables sont restées avec le système d'exploitation précédent de l'acheteur. Malgré les efforts d'Apple pour attirer les utilisateurs d'Android sur iOS, et les efforts similaires des fabricants de téléphones Android pour attirer les clients de l'iPhone, l'utilisation du système d'exploitation est parmi les affinités les plus fortes des consommateurs".