Amazon : retour des vendeurs tiers avec produits "non-prioritaires"

Il y a 1 heure

Guillaume Gabriel

1

Le mois dernier, les dirigeants d'Amazon ont fait le choix de se concentrer exclusivement sur les commandes prioritaires, et donc de mettre en pause les vendeurs tiers qui commercialisaient des produits jugés "non-prioritaires".



Cette initiative a été mise en place dans le but de combattre le coronavirus, de plus en plus présent dans le monde, afin de ne pas saturer les services de livraison avec des objets et appareils dispensables en cette période.



Aujourd'hui, nous apprenons que le groupe de Jeff Bezos a fait marche arrière en permettant le retour de ces vendeurs.

Amazon va autoriser à nouveau la vente de tous les produits

Nos confrères du Wall Street Journal révèlent l'information : Amazon va remettre en place la vente de produits jugés comme étant "non-prioritaires" et ce, malgré une pandémie qui continue ses ravages.



Bien sûr, le retour à la normale se fera de façon progressive et uniquement aux États-Unis, comme l'explique le géant du e-commerce :

Les produits seront limités en quantité pour nous permettre de continuer à prioriser et protéger nos employés.

Pour faire face aux fortes demandes à prévoir, Amazon annonce le recrutement de 75 000 employés de plus dans les prochains mois. Reste désormais à savoir quand le retour se fera également en France...



Source

Télécharger l'app gratuite Amazon FR