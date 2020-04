Anker annonce deux nouvelles caméras eufy compatibles HomeKit

Il y a 1 heure

Julien Russo

C'est via sa marque eufy que Anker a annoncé le lancement de deux nouvelles caméras de sécurité qui seront disponibles en précommande à partir du 15 avril. Elles ont la particularité d'être compatibles HomeKit, ce qui permettra de les gérer directement dans l'application "Maison" disponible sur iPhone, iPad, Apple Watch et Mac. Un énorme argument de vente pour les possesseurs de produits Apple !

Voici l'IndoorCam 2K et l'IndoorCam Pan 2K

Des caractéristiques intéressantes et un prix très abordable, voici le plan d'attaque d'Anker pour développer la croissance de sa marque eufy !

Reconnue dans le secteur des caméras de sécurité, la marque ne compte pas s'arrêter là et continue à innover en proposant le maximum de fonctionnalité que recherchent les consommateurs.

L'IndorCam 2K

C'est la caméra que vous retrouvez à gauche de la photo ci-dessus. Cette caméra propose une vidéo en 2K avec un mode nocturne fortement amélioré. Elle possède une détection intelligente avancée et sait faire la différence entre un animal de compagnie, un humain et un bébé en pleurs. Anker a énormément travaillé la partie logicielle pour rendre cela possible.

L'audio de la caméra est bidirectionnelle et pour toucher le maximum de potentiels clients, Anker a rendu sa caméra compatible avec HomeKit, mais aussi avec Amazon Alexa et Google Home !

Sur cette caméra le stockage est local, pas d'accès au cloud. La mémoire intégrée est de 128 Go. La caméra enregistre 24h/24 et 7j/7. Elle est compatible avec le Bluetooth 4.2 et dispose d'un champ de vision de 140°.

Son prix ? Seulement 39,99$. Une pépite à ce prix-là !

L'IndoorCam Pan 2K

Passons au niveau supérieur ! Anker propose une seconde caméra de sécurité avec des caractéristiques plus intéressantes. Comme pour la précédente, la vidéo se tourne en 2K avec une vision nocturne améliorée. Le champ de vision est de 140°, mais elle possède un panoramique horizontal de 360°.

L'inclinaison verticale va jusqu'à 100° et elle peut gérer un zoom x8.

La détection intelligente est aussi de la partie, comme pour la précédente, vous ne recevrez pas d'alerte inutile dès que votre chat passe devant la caméra.

L'audio est là aussi bidirectionnel. L'IndoorCam Pan 2K est compatible avec HomeKit, Alexa d'Amazon et le Google Home.

La caméra possède également un enregistrement de 24h/24 et 7j/7 pour ne rien laisser passer.

Là non plus, Anker ne mentionne pas d'accès au cloud, mais parle d'un stockage en local de 128 Go.

La caméra est compatible Bluetooth 4.2 !

Devinez le prix... Seulement 10$ plus cher que la précédente. Soit 49,99$.



Ces caméras sont bien évidemment pour un usage d'intérieur. Anker annonce un lancement des précommandes pour le 15 avril avec le début des expéditions début mai ou mi-mai maximum.



