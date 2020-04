Le gouvernement est intéressé par le partenariat Apple et Google pour l'app StopCovid

On vous parlait il y a quelques jours de l'incroyable partenariat pour lutter contre le Covid-19. Apple et Google se sont associé pour tracer leurs utilisateurs afin de prévenir en cas de contact avec une personne contaminée par le Covid-19. En parallèle, le gouvernement français veut proposer une application qui s'occupe elle aussi de suivre les utilisateurs pour les avertir.

Le partenariat entre les deux géants californien intéresse

Le gouvernement le sait, la force de frappe n'est pas la même. Entre développer une application iOS et Android avec son propre système de détection et avoir une solution native dans chaque smartphone, on peut le dire ça change tout. Dans l'éventualité où Apple et Google acceptent, le gouvernement pourrait utiliser l'API commune des deux entreprises pour l'intégrer au sein de son application StopCovid.

Au secrétariat d'État du chargé du Numérique on explique : "Si une solution privée respecte toutes les règles édictées, notamment en termes de gratuité, de volontariat et de protection des données personnelles, elle sera regardée".



Le fonctionnement de l'application du gouvernement est exactement le même que le partenariat entre Apple et Google. Vous sortez dans la rue, vous allez faire vos courses de première nécessité et vous croisez une personne infectée par le Covid-19. Si vous avez été proche de cette personne sur une longue durée, vous recevez après dans les heures qui suivent une notification déclarant que vous avez été en contact avec une personne qui s'est déclarée infecté (même si celle-ci le signale plusieurs jours après).

Pour réaliser cette prouesse qui devrait fortement ralentir la propagation du virus (puisque l'automatisme des gens sera de s'isoler dès la réception de cette notification), chaque smartphone va enregistrer le signal Bluetooth des autres smartphones dans votre environnement. Chaque signal aura une identité que seuls l'iPhone et le smartphone Android connaitront. Si celui-ci déclare que vous avez été en contact avec une personne infectée, il vous sera impossible de connaitre son identité. Essentiellement pour des questions de confidentialité !

Si Apple et Google partage l'API commune pour l'application StopCovid, ce sera une "ouverture" pour tous les smartphones et non pas que pour ceux qui auront installer l'application du gouvernement.