TSMC privilégie Apple et sa puce A14 sur Huawei pour le 5nm

Il y a 3 heures

Medhi Naitmazi

1

Alors que TSMC, le fondeur d'Apple, vient d'enregistrer un nouveau chiffre d'affaires record en mars 2020 avec 113.52 milliards de nouveaux dollars taïwanais (3.78 milliards de dollars), soit 42.4% d'augmentation comparé à l'an dernier, il se murmure que l'entreprise qui produit des puces d'iPhone depuis l'iPhone 6S (A9) vient de faire un petit cadeau à Apple. En effet, elle aurait alloué le maximum de capacité de production pour le futur processeur A14 qui va équiper les quatre iPhone 12 et iPhone 12 Pro.



Apple profite de la chute d'Huawei pour produire plus de puces A14

Alors que Huawei vient de perdre sa seconde place au profit d'Apple, et même la troisième par Xiaomi des suites du bannissement américain puis de la crise sanitaire mondiale, la firme chinoise vient de perdre une autre bataille du côté de TSMC. Taiwan Semiconductor Manufacturing Company qui fabrique entre autres les puces d'Apple, de Huawei (HiSilicon) et autres Nvidia, vient de réattribuer certaines lignes de production initialement prévues pour Huawei à Apple.



Selon plusieurs sources proches du dossier, les chutes de ventes de smartphones ont entrainé une baisse significative des commandes par Huawei, alors qu'Apple cherchait justement à gagner du temps pour produire plus en moins de temps. En effet, Apple a du décaler certains processus de conception et de test de ses puces A14, et même de l'assemblage dans son ensemble, pour cause de coronavirus. La firme de Cupertino aurait carrément sauté sur l'occasion pour produire ses premiers processeurs en 5 nm qui équiperont les iPhone 12 de la rentrée. Ceux qui sont aussi attendus pour avoir une encoche réduite, la 5G et un nouveau design.



En détail, Apple aurait demandé à TSMC d'ajouter près de 10 000 pièces de capacité de production journalière au quatrième trimestre. Cet ajustement comprend des composants en 5 nanomètres mais aussi en 7 nanomètres. Les puces A13 seront reconduites notamment pour les iPhone 11 qui devraient rester au catalogue, mais aussi pour les futurs iPad Air 4, iPad Mini 6 et autres Apple TV 4K 2020 par exemple.



De son côté, sans commenter cette actualité, TSMC a confirmé que le processus de gravure en 5 nm était prêt pour la production de masse et qu'il allait démarrer sous peu. De même, elle a nié avoir stoppé ses travaux sur les processeurs 3 nm en raison de COVID-19.



Une bonne nouvelle en somme qui vient conforter l'idée d'une sortie maintenue en septembre 2020 pour les iPhone 12.



