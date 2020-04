Une usine d'écran Samsung mise en quarantaine par les autorités vietnamiennes

Cette mauvaise nouvelle va fortement impacter la production des écrans de Samsung Display. La filiale pourrait avoir des difficultés prochainement à remplir les commandes de sa très grande clientèle. On ne sait pas pour l'instant si cette usine servait pour les écrans d'iPhone, Samsung préférant rester discret sur son organisation pour éviter les gros titres dans ce genre de situation ! L'usine de Bac Ninh est la première usine que Samsung a ouverte au Vietnam en 2008 , la superficie est énorme et elle emploie plusieurs milliers d'employés . C'est une première en 22 ans, que l'usine ferme aussi brutalement, abandonnant toute son activité. Source

Comme vous le savez, Samsung est l'un des fournisseurs officiels des écrans d'iPhone. La firme de Cupertino passe à l'année énormément de commandes auprès de Samsung Display. Indirectement l'iPhone pourrait être touché si l'usine de Bac Ninh avait une ou plusieurs chaines de productions pour Apple . Une mauvaise nouvelle supplémentaire quand on sait que de nombreux fournisseurs pour l'iPhone ont cessé leur activité depuis plusieurs semaines. Certains reprennent progressivement , d'autres attendent toujours une issue à cette crise. Les autorités vietnamiennes viennent de prononcer en urgence la mise en quarantaine de l'ensemble de l'usine Samsung après qu'un employé de 25 ans qui travaille dans le service de contrôle de la qualité des écrans a été positif au Covid-19. Cet employé aurait été en contact avec une centaine d'employés maximum, qui eux étaient en contact avec d'autres employés. Connaissant la vitesse incroyable de propagation de ce virus, les autorités vietnamiennes qui recensent pour l'instant peu de cas de Covid-19 ont préféré prendre des mesures strictes immédiatement.

Catastrophe pour Samsung et les nombreuses entreprises qui sont clientes de sa filiale Samsung Display. L'usine du géant sud-coréen situé à Bac Ninh a été mise en quarantaine après la découverte d'un employé de 25 ans positif au Covid-19. Il s'agit d'une des plus grandes usines productrices d'écrans.

