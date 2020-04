Les ventes de smartphones Samsung et Huawei seraient très faibles

Il y a 4 heures

Julien Russo

Réagir

Il n'y a pas que Apple qui vit mal la crise sanitaire. Ses principaux concurrents Samsung et Huawei verraient également les ventes de leurs smartphones haut de gamme brutalement chuter. D'après un récent rapport de Digitimes, les fournisseurs disent ne plus recevoir autant de commandes qu'en temps normal ! Ce qui montre que derrière les ventes ne sont plus aussi intenses...

La tendance est à la baisse

Depuis février, les expéditions d'iPhone sont nettement moins nombreuses, non pas parce que les consommateurs ont subitement perdu intérêt pour l'iPhone, mais parce qu'à cause du Covid-19 le confinement est obligatoire et les magasins sont priés de rester fermer, laissant uniquement la vente en ligne pour écouler les stocks.

Si Apple est en difficulté et n'atteindra probablement aucun de ses objectifs pour l'année 2020, la concurrence est également dans la même situation. Une période décrite comme "difficile" par les fournisseurs des composants de smartphone Samsung et Huawei.

En effet, la demande serait très réduite par rapport à un mois d'avril ordinaire sans pandémie. Si les deux firmes soumettent moins de commandes en composants, c'est essentiellement parce que les ventes n'ont plus le même rythme.

On retrouve exactement la même tendance chez les fournisseurs d'Apple. Il y a toujours de la demande provenant d’Apple, mais moins comparé à avril 2019 !

Les fournisseurs qui ont répondu aux questions de Digitimes ont tout de même noté que la demande de puces pour smartphone 5G semble reprendre des couleurs en Chine, signe que l'économie chinoise revient progressivement à la normale, après ce tragique épisode.

L'année 2020 s'annonce compliquée sur le marché des smartphones pour l'ensemble des entreprises. La baisse des ventes impacte les revenus de la marque en elle-même, mais aussi des multiples fournisseurs.