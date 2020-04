Amazon condamné à ne livrer que les produits de première nécessité en France

C'est un coup dur pour Amazon. Le géant de Seattle a reçu une condamnation aujourd'hui du tribunal de Nanterre pour son activité en France. Amazon doit dès maintenant s'en tenir qu'aux livraisons des produits issues de la catégorie "alimentaire" ainsi que "santé et hygiène". Une sanction temporaire, mais qui va faire mal au porte-monnaie de l'entreprise américaine.

Cela fait suite à une négligence dans la sécurité de ses employés

Si Amazon se fait aujourd'hui condamner par un tribunal français, c'est suite aux plaintes de ses salariés. En effet, ils ont été nombreux à dénoncer le manque de sécurité et de prévention de la santé des salariés. De multiples droits de retraits ont eu lieu ces dernières semaines, essentiellement parce que les employés craignaient de se faire infecter à cause de l'absence de mesures prises par Amazon dans ses entrepôts français.



La justice a pris cette décision suite à la plainte du syndicat Sud Commerce qui a estimé qu'à cause de la négligence d'Amazon avec son personnel, chaque employé qui se rendait en entrepôt pour effectuer sa journée de travail, risquait d'être exposé au Covid-19 et donc de contaminer ses collègues et sa famille en rentrant à son domicile.

Il y a plus de deux semaines, Amazon avait annoncé se concentrer exclusivement sur les commandes "prioritaires" en France, mais au final elles représentent que 10% des préparations pour expéditions d'après ce syndicat. Une promesse qui aurait été faite uniquement dans le but de calmer la colère des salariés.

Avec cette décision de justice, là au moins Amazon va devoir respecter sa promesse. Notons quand même que l'entreprise devra le plus rapidement possible établir une évaluation des risques liés à la pandémie Covid-19 dans ses entrepôts. Tant que l'évaluation n'aura pas été communiquée à la justice, Amazon sera dans l'obligation de réduire l'ensemble de son activité en France qu'aux produits de première nécessité.

BFM TV a essayé de prendre contact avec le géant américain, mais celui-ci n'a pour l'instant fait aucun commentaire. On imagine la déception au siège d'Amazon France...



