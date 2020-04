Covid-19 : Le partenariat Apple / Google poserait problème pour beaucoup de personnes d'après Trump

Il y a quelques jours Apple et Google ont annoncé un partenariat pour tracer les utilisateurs iOS et Android afin de savoir qui a été en contact avec qui pour suivre la propagation du Covid-19. Si l'idée parait bonne et a déjà plu au Royaume-Uni qui a annoncé qu'il va s'en servir pour son app, cette initiative serait loin de plaire à tout le monde d'après le Président des États-Unis.

Donald Trump donne son avis

Lors d'une conférence de presse à la Maison Blanche, un journaliste a demandé au Président Trump ce qu'il en pensait de la collaboration entre les deux géants californiens pour ralentir la propagation du Covid-19. Bien sûr, Donald Trump était déjà au courant de l'annonce de Tim Cook sur Twitter, il a eu le temps d'étudier les détails de ce partenariat et en quoi il consistait. Il a déclaré : "C'est une chose incroyable, mais beaucoup de gens ont de très gros problèmes constitutionnels avec ça, vous le savez. C'est une chose étonnante, et il serait, comme vous le savez, que d'autres pays envisagent d'utiliser quelque chose de similaire, mais pas aussi bon. J'ai entendu dire que Singapour a connu un petit revers parce qu'il y a eu une pause, vous le savez, mais ils s'en occuperont".

Vous l'aurez compris, pour Donald Trump l'idée est bonne, mais ne passe pas auprès de chaque américain. Si pour la plupart a confiance en Apple et Google, certains y voient l'occasion de traquer chaque américain comme les deux entreprises ont toujours rêvé de le faire.

Dans la conférence de presse, Donald Trump a expliqué qu'une décision sera prise dans un délai de 4 semaines maximum : "Nous avons plus un problème constitutionnel qu'un problème mécanique, mais nous allons prendre une décision à ce sujet. C'est quelque chose dont nous allons discuter avec beaucoup de gens au cours des quatre prochaines semaines. Ce serait une façon très précise de procéder, mais beaucoup de gens ont un problème avec cela".



Rappelons que dans ce programme de suivi pour alerter qu'un utilisateur a été en contact avec un autre positif au Covid-19, chaque personne doit donner son consentement à ce que son téléphone traque son environnement. Autre point important, la liste des personnes avec qui vous avez été en contact ne sortira pas de votre téléphone et vous ne saurez pas la personne avec qui vous avez été en contact qui était porteuse du virus (en cas d'alerte).

Voici les promesses d'Apple et de Google pour s'assurer que vous soyez convaincu par le système de suivi « anti Covid-19 » qui va être mis en place.



