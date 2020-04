Facebook lance une application pour envoyer des messages à ses amis via Apple Watch

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Guillaume Gabriel

1

Facebook vient de lancer une nouvelle application à destination des Apple Watch : nommée Kit (Keep in Touch) (v1.0, 3 Mo, iOS 13.2), cette dernière permet d'échanger avec ses amis grâce à la montre connectée.





Facebook lance l'application Kit pour Apple Watch

Kit facilite le contact avec votre montre. Tout ce dont vous avez besoin pour composer un message est à portée de main. Plus de difficulté à naviguer sur un petit écran pour trouver la bonne option.

Pour fonctionner, il suffit de scanner un code QR avec la montre puis d'envoyer des messages à vos contacts sans avoir à passer par l'iPhone. Ainsi, il est possible d'envoyer des messages vocaux à leurs contacts, des informations de localisation ou un emoji depuis l'interface Watch.



Il faut savoir que Keep in Touch est développé par NPE Team de Facebook, l'équipe prévue pour l'expérimentation de nouveaux produits : pour le moment, elle n'est disponible que dans certains pays et verra le jour si l'application s'avère utile.

Télécharger l'app gratuite Kit (Keep in Touch)