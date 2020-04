iPhone : après une période complexe, les ventes en Chine redémarrent

Avec 500 000 iPhone vendus au mois de février, soit une baisse de 60% par rapport à la même période, l'an passé, Apple avait de quoi s'inquiéter. Mais, il semblerait que le mois de mars rassure, comme le prouvent les chiffres publiés par le gouvernement chinois, avec 2,5 millions d’iPhone vendus. Une belle hausse de 19% par rapport à l'année précédente, alors que la vente de smartphones en général est à la baisse, affichant une baisse de 22%. Cela s'explique par la réouverture progressive des Apple Store et du retour à une vie quasi normale pour les chinois. Reste désormais à savoir ce qu'il en est pour les ventes globales, qui seront annoncées le 30 avril. Source

Avec la pandémie du coronavirus et le confinement obligatoire subi par de nombreux pays dans le monde, il faut s'attendre à des baisses de ventes des différents produits high-tech. Berceau du virus, la Chine a été la première à constater les dégâts, obligeant de fermer les boutiques pour ne pas propager encore plus ce dernier. Ainsi, Apple a directement été impacté par les restrictions, vendant seulement 500 000 iPhone au mois de février... Heureusement, la Pomme est en meilleure forme au mois de mars !

