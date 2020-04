Un Italien possède des prototypes d'Apple Watch qu'il a obtenu avant le lancement

Il y a 45 min (Màj il y a 45 min)

Julien Russo

Giulio Zompetti est un collectionneur originaire du nord de l'Italie. Depuis très longtemps il a développé une addiction, collectionner les produits Apple. Passionné depuis toujours par la firme de Cupertino, il a révélé détenir des prototypes inédits fabriqués par Apple, avant la sortie de la toute première Apple Watch.

Il détient 6 prototypes

Avant de créer un nouveau produit, les ingénieurs de l'Apple Park fabriquent d'abord de nombreux prototypes pour les aider à avancer dans leur projet.

Une fois que le produit final est sorti, il arrive parfois que les prototypes se retrouvent en vente sur internet, puisqu'ils ne sont plus entourés par le "secret Apple". Giulio Zompetti en a acheté plusieurs qu'il déclare comme "cassés" aujourd'hui, mais qu'il compte bien réparer et revendre plusieurs milliers d'euros dans un avenir proche.

L'italien explique : "Certaines des montres affichent un logo rare qui rappelle l'étoile de la mort de la Guerre des étoiles, un logo qui a déjà été affiché sur des prototypes d'iPhone dans le passé. Zompetti a l'habitude d'obtenir des prototypes rares d'appareils Apple, et il pense que ce sont d'authentiques appareils Apple. Les marquages, les codes QR et les logos qui y figurent rappellent les prototypes de cartes mères d'iPhone que l'on a vus et utilisés dans le passé".

Le collectionneur possède plusieurs prototypes que se seraient servis à plusieurs reprises les ingénieurs d'Apple.



