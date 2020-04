HomeTags : déclencher vos actions HomeKit avec un tag NFC

Il y a 7 heures

Alban Martin

2

HomeTags, une nouvelle application de scanner NFC vient d'arriver sur App Store. Signé du développer Christopher Hatch, elle se concentre sur le lancement de scènes HomeKit après détection d'un tag spécifique. Bien que la possibilité d'utiliser des balises NFC en tant que déclencheur de commandes HomeKit ait été ajoutée via les automatisations personnelles dans iOS 13, HomeTags simplifie le processus et ne lance que les scènes HomeKit sans utiliser Siri.

HomeTags : pour simplifier la domestique sans Siri

Si vous possédez un iPhone 7 ou ultérieur, il est alors possible de programmer des balises NFC et de les affecter à leurs scènes HomeKit. Une fois l'app installée, le mieux est d'ajouter le widget HomeTags à votre écran de verrouillage pour un déclenchement rapide de la scène. De plus, avec un iPhone X (ou supérieur), l'analyse en arrière-plan constante de l'app permet d'avoir une notification quand vous passez à côté, ce qui vous permet d'ouvrir rapidement Hometags et de déclencher la scène sans ouvrir manuellement l'application.



Pour programmer une balise NFC, il suffit de suivre trois étapes :

Programmez les tags NFC à l'aide du bouton "+" Attribuez une scène au tag NFC Passez sur "Scan" et appuyez sur le tag NFC que vous avez précédemment configuré. Cette scène va maintenant se déclencher !



Ainsi, on peut placer une balise sur un bureau peut allumer une lampe à proximité, ou près d'une porte d'entrée peut exécuter une scène qui éteint tout avant de sortir. Le processus de configuration peut être terminé en une minute environ.



A noter que les automatisations personnelles sont limitées aux appareils iPhone XS / XR et versions ultérieures. Si vous avez un appareil éligible, foncez cela vous éviter de parler à Siri et de faire du bruit.



PS : il suffit d'acheter un paquet de tags NFC à moins de 8€ les 10 pour en profiter !

Télécharger l'app gratuite HomeTags