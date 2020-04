Le nouveau Magic Keyboard pour iPad Pro disponible à la commande

Le tout nouveau Magic Keyboard complète parfaitement votre iPad Pro. Il intègre un trackpad inaugurant de nouvelles façons de travailler dans iPadOS, ainsi qu’un port USB‑C pour recharger votre appareil. Il offre un confort de frappe inédit sur iPad. Et il se double d’une protection recto verso. Son design suspendu de type cantilever vous permet de fixer l’iPad Pro de façon magnétique et de l’incliner d’un geste selon l’angle qui vous convient.

Le nouveau Magic Keyboard pour iPad Pro est maintenant disponible à la commande sur apple.com et commenceront à arriver chez les clients dès la semaine prochaine. Pour rappel, celui-ci arbore un superbe design suspendu, et il est doté de touches rétroéclairées ainsi que d’un trackpad intégré.

Quelques semaines en arrière, Apple faisait la présentation de son nouvel iPad Pro 2020 avec un scanner LiDAR, une double caméra arrière, sa puce A12Z Bionic et son nouveau Smart Keyboard appelé Magic Keyboard. Et la belle nouvelle, c'est qu'outre l'arrivée du nouvel iPhone SE 2, la Pomme propose ce fameux clavier à la commande, avec livraison dès la semaine prochaine.

