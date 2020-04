Apple devrait présenter un casque avec pièces échangeables

Selon nos confrères de Bloomberg, et plus particulièrement de Mark Gurman, Apple serait bel et bien en pleine préparation d'un casque sans fil haut de gamme avec des pièces échangeables.



Les dernières rumeurs nous laissaient déjà entrevoir ce nouveau produit, mais de nouveaux détails sont dévoilés dans ce billet. Retour sur les plus gros points :

Apple travaille sur de nouveaux casques sans fil

Le premier point, c'est que la Pomme travaille sur au moins deux versions de casques : une version premium avec des tissus en cuir et une autre, réservée aux sportifs, avec "des matériaux plus légers et respirants".



Selon des prototypes entrevus, Apple opterait pour un look rétro avec "des oreillettes de forme ovale qui pivotent et un bandeau connecté par de minces bras métalliques".



Selon les sources de Gurman, les écouteurs supra-auriculaires - ou casque - auront le droit à des coussinets d'oreille et un rembourrage de serre-tête, permettant de passer du confort au mode sport.



Bien sûr, on imagine qu'Apple fera appel à sa technologie d'annulation de bruit et la commande vocale via Siri. Toujours selon Gurman, Apple prévoit de les lancer cette année (la présentation devait se faire durant la WWDC) à un prix de 350$.



