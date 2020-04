Bons plans iOS : LumaFusion, Tayasui Sketches 2, Tayasui Color 2

Il y a 1 heure

Guillaume Gabriel

1

Les bons plans iOS du jour : 4 applis gratuites, 3 jeux gratuits et 4 promos avec notamment LumaFusion, Tayasui Sketches 2, Tayasui Color 2. L'occasion d'économiser 48,8€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

APPLICATIONS GRATUITES iOS :

Home Budget Plan Pro (App, iPhone, v4.36, 8 Mo, iOS 11.0, MoneyBudgie) passe de 3,49 € à gratuit.



Home Budget Plan vous indique où et dans quoi vous dépensez vos revenus chaque mois et vous permet de planifier votre budget facilement.



Évitez ainsi les mois difficiles, en négatif, grâce à cet assistant !



Les + : Un traqueur de dépenses

Ne finissez plus dans le rouge Télécharger l'app gratuite Home Budget Plan Pro





Tayasui Sketches 2 (App, iPhone / iPad, v23.10, 319 Mo, iOS 9.0, Tayasui.com) passe de 5,49 € à gratuit.



Parce que de beaux outils font de beaux dessins, Sketches propose de superbes brosses. Les développeurs se sont évertués à proposer une vingtaine d'outil pour dessiner, du jamais vues dans une app. Sketches est l'application de dessin aux outils les plus réalistes, dotée d’un grand nombre de fonctions pointues et d'une interface minimaliste et intuitive.



Il ne vous reste qu'à apprendre à dessiner :)



Les + : La gestion des calques

20 outils complémentaires pour dessiner Télécharger l'app gratuite Tayasui Sketches 2





Mémoriser par Cœur (App, iPhone / iPad, v4.1.0, 39 Mo, iOS 11.4, Craig Walker) passe de 4,49 € à gratuit.



Vous devez mémoriser un discours, un poème, des paroles ou des écritures? Un test d'Espagnol arrive? Mémoriser par cœur est un outil utilisé par des professionnels qui utilise des techniques de mémorisation pour une mémoire plus rapide et plus durable.



Mémoriser n'importe quel texte par l'exposition répétée et l'enlèvement sélectif des lettres et des mots.



Les + : Une belle façon pour apprendre à apprendre Télécharger l'app gratuite Mémoriser par Cœur





Tayasui Color 2 (App, iPhone / iPad, v1.4, 113 Mo, iOS 10.0, Tayasui.com) passe de 2,29 € à gratuit.



Tayasui Color 2 s’appuie sur le succès de notre première édition en vous offrant un nouvel artiste et 15 illustrations inspirantes à colorier.



Envie d'illuminer une journée un peu terne ? Besoin urgent de déstresser ? Salle d’attente bondée? Ouvrez Color, choisissez l’une des magnifiques illustrations spécialement créées pour cette app, et donnez des couleurs éclatantes, douces ou extravagantes à votre humeur !



Jouez avec 4 outils de dessin ultra réalistes, issus de notre app primée Tayasui Sketches, dont la fantastique brosse aquarelle. Vous pouvez également colorier vos dessins à l’aide de motifs originaux créés par l’illustrateur en personne.



Les + : Un livre de coloriage pour petits et grands Télécharger l'app gratuite Tayasui Color 2





JEUX GRATUITS iOS :

Touchgrind BMX (Jeu, Sports, iPhone / iPad, v1.7.1, 223 Mo, iOS 8.0, Illusion Labs) passe de 4,49 € à gratuit.



Vous connaissez sans doute Illusion Labs, si le nom de cet éditeur ne vous parle pas trop, les jeux produits par cette petite boite suédoise sont en revanche incontournables puisqu’ils sont souvent dans le classement des meilleures applications/jeux de l’App Store.



Après les succès de Touchgrind Skate et avant la sortie du deuxième épisode, Illusion Labs a sorti Touchgrind BMX. Ce jeu vous permet de vous prendre pour un professionnel du BMX, et de réaliser d’incroyables figures aux quatre coins du monde. Idéal pour passer l'été même si le titre n'est pas tout récent.



Les + : Malgré son âge, ne se démode pas

La physique Télécharger le jeu gratuit Touchgrind BMX





Cardinal Land (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.4.2, 43 Mo, iOS 7.0, Petro Shmigelskyi) passe de 3,49 € à gratuit.



Un jeu de puzzle dans lequel vous avez 30 secondes pour recréer l'animal à partir des différentes pièces de couleur. Plus de 80 animaux sont représentés dans ce casse-tête pas si simple mais qui se classerait plutôt dans l'art que les jeux vidéos.



Les + : On apprend sur les animaux

Un partage de votre création sur votre Apple Watch (en watch face) Télécharger le jeu gratuit Cardinal Land





Pocket Academy (Jeu, Simulation / Stratégie, iPhone / iPad, v2.10, 234 Mo, iOS 7.0, Kairosoft Co.,Ltd) passe de 5,49 € à gratuit.



Pocket Academy propose un jeu de gestion d'université où il faudra gérer de jeunes étudiants ambitieux, parfois amoureux avec leurs besoins et leurs humeurs.



Comme souvent avec ce studio, le gameplay est très efficace et la durée de vie énorme. Il faudra par contre parler un minimum anglais.



Les + : Gameplay simple et efficace

Addictif Télécharger le jeu gratuit Pocket Academy





PROMOS iOS :

The Bonfire: Forsaken Lands (Jeu, Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.0.11, 292 Mo, iOS 9.0, Xigma Games) passe de 4,49 € à 2,29 €.



Construire, découvrir, fabriquer et survivre.



Construisez votre colonie dans un campement enneigé et gérez vos ouvriers et ressources pour survivre aux attaques de monstres durant la nuit. Vous gagnerez petit à petit l'accès à des construction avancées ainsi que des options de fabrication, trouvez de nouvelles civilisations et échangez avec elles, et découvrez les secrets des anciens.



Les + : Le concept

Très beau

Difficile Télécharger The Bonfire: Forsaken Lands à 2,29 €





Construction Simulator 3 (Jeu, Action / Simulation, iPhone / iPad, v1.4, 1,6 Go, iOS 9.0, astragon Entertainment GmbH) passe de 5,49 € à 2,29 €.



Construction Simulator 3 revient en Europe ! Découvrez une ville de rêve dans la suite des populaires Construction Simulator 2 et Construction Simulator 2014 avec des véhicules officiels de marques célèbres : Caterpillar, Liebherr, CASE, Bobcat, Palfinger, STILL, MAN, ATLAS, Bell, BOMAG, WIRTGEN GmbH, JOSEPH VÖGELE AG, HAMM AG et MEILLER Kipper. Remplissez des contrats variés et surprenants. Construisez et réparez des routes et des maisons. Transformez votre ville et étoffez votre collection de véhicules. Débloquez de nouveaux contrats et véhicules pour votre entreprise en plein essor.

Télécharger Construction Simulator 3 à 2,29 €





Doom and Destiny (Jeu, Jeux de rôle / Aventure, iPhone / iPad, v1.9.0, 152 Mo, iOS 7.1, HeartBit Interactive S.r.l.) passe de 3,49 € à 1,09 €.

Doom and Destiny est un RPG old-school à la réalisation sympathique qu'on a testé où tout est dans les détails des décors. Les villes sont vivantes, les maisons meublées, les magasins achalandés, bref le monde a été soigné.



Concernant le côté audio, les effets sonores sont classiques mais de bonne qualité. Les mélodies sont bien plus nombreuses qu'il n'est raisonnable pour un jeu à ce prix.



La maniabilité est assez originale pour un jeu de rôles. D'ordinaire on nous propose un stick et des boutons virtuels. D&D se démarque en proposant une jouabilité à base de gestes.



Le résultat n'est pas évident à prendre en main au début, mais une fois qu'on s'est habitué, on se demande comment on pouvait s'en passer avant.



Les + : Bien pensé pour le mobile

Durée de vie énorme Télécharger Doom and Destiny à 1,09 €