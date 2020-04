iPhone SE 2020 : Les fonds d'écrans sont à télécharger

L'iPhone SE 2020 est commercialisé à partir de 489€. Il possède un écran de 4,7", une puce A13 Bionic, 12 mégapixels en appareil photo, le mode portrait et le fameux Touch ID pour déverrouiller votre iPhone ou faire des achats sur l'App Store. Voici les 12 fonds d'écrans qui vont sublimer l'écran de l'iPhone SE 2. Ils sont optimisées et compatibles avec tous les iPhone :

Si vous êtes intéressé par les nouveaux fonds d'écrans de l'iPhone SE 2020, vous les trouverez en fin d'article. Au total, il y en a 12 qui se ressemblent tous, mais qui diffèrent principalement dans les couleurs. Pour rappel l'iPhone SE 2020 est disponible en précommande dès le 17 avril à 14h (heure française). Il se décline en trois finitions : noir, blanc et rouge.

Qui dit nouvel iPhone, dit nouveaux fonds d'écrans. Pour cette seconde génération d'iPhone SE dévoilée hier soir, Apple propose de nouveaux fonds d'écrans exclusifs pour l'écran de verrouillage comme l'écran d'accueil. Comme d'habitude, ce sont uniquement les possesseurs du nouvel iPhone qui pourront les avoir, mais on peut facilement les trouver sur internet si vous avez eu un coup de coeur !

