Pokémon GO : Niantic annonce les Remote Raid Pass

Il y a 2 heures

Guillaume Gabriel

Pour faire face à la propagation du coronavirus et du confinement forçant les joueurs à rester chez eux, Niantic a tenu à mettre à jour son jeu Pokémon GO (v1.137.4, 307 Mo, iOS 9.0)pour permettre à ses milliers de dresseurs de continuer leur chasse aux petits monstres.



Ainsi, quelques jours en arrière, le studio a mis en place l'apparition plus fréquente de Pokémon dans des zones neutres, la possibilité de jouer à volonté à la Ligue de Combat GO et a réduit la distance nécessaire pour faire éclore les oeufs.



Mais, ces derniers sont allés encore plus loin en annonçant les raids à distance, qui prennent formes aujourd'hui.

Pokémon GO : des raids à distance et autres nouveautés

C'est donc officiel, les Remote Raid Pass, ou Passe de Raid à distance, permettront d'accéder à n'importe quel Raid visible sur notre mappemonde pour ainsi faire face à des monstres rares et puissants.



Bien sûr, il y aura des conditions : il ne sera pas possible d'atteindre les 20 joueurs maximum comme c'était le cas, Niantic n'acceptera qu'un nombre de joueurs limités, sans qu'on en sache plus.



Pour s'offrir ce fameux Pass, il faudra débourser 100 pièces, soit 0,99€ via la boutique du jeu... Mais, pour le lancement, le studio a annoncé que des packs découvertes à 1 Poképièce seront disponibles.



On sait également que Niantic travaille actuellement sur une amélioration du système de Recharge des Pokémon et sur la recherche de terrain sans avoir à se rendre dans un PokéStop.

