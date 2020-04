Le rachat de Dark Sky provoque le mécontentement des utilisateurs Android

Récemment, Apple a racheté l'application Dark Sky Weather, une application très réputée aux États-Unis (moins en Europe, où elle n'est pas disponible) en vue d'une amélioration de son outil Météo, au sein de ses appareils.



Seulement, ce rachat ne semble pas faire que des heureux puisque l'acquisition semble faire gronder les utilisateurs Android, puisque cette dernière disparaitra de la plateforme dès le 1er juillet prochain.

Le rachat de Dark Sky par Apple fait grincer des dents

Dark Sky Weather est très réputée dans le monde des applications météo, offrant une précision et des notifications poussées à ses utilisateurs. Ainsi, Apple semble avoir fait une excellente pioche pour améliorer son propre outil, mais s'est également encore plus mis à dos les utilisateurs Android qui, suite au rachat, ont fait connaître leur mécontent via les commentaires du Play Store et en désertant l'application.



Un départ qui sera, dans tous les cas, obligatoire à partir du 1er juillet étant donné que l'application ne sera plus disponible sur la plateforme de Google. Ainsi, la note de Dark Sky Weather est passée de 4,3 sur 5 à 1,4 sur 5...



Heureusement pour eux, Dark Sky propose une API pouvant être utilisée par les développeurs, et ce, jusqu'à 2021, laissant un peu de répit aux orphelins.



