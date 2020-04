Steam Link : prise en charge des fonctionnalités du clavier et de la souris

Steam Link (v1.1.61, 33 Mo, iOS 11.0) a eu du mal à atterrir sur l’App Store, mais depuis qu’Apple a enfin accepté, les développeurs ne perdent plus une minute pour parfaire l’expérience des jeux PC sur iPhone et iPad.



Cette fois, c’est du côté du clavier et de la souris qu'ils se sont concentrés, mais également la lecture de musique pendant la diffusion.

Steam Link se met à jour avec de belles nouveautés

Valve continue de manière habile de prendre soin de son Steam Link, qui permet de jouer à ses jeux sur un appareil iOS. Mois après mois, on retrouve des mises à jour avec de belles nouveautés permettant un confort encore plus grand.



L'update du jour ajoute la prise en charge du clavier et de la souris pour iOS 13.4, ce qui change grandement l'expérience de jeu. Attention tout de même, tous les types de jeux ne sont pas compatibles pour le moment, comme pour le FPS.



Il est désormais possible de lire de la musique en arrière-plan,, le volume des autres applications sera également réduit.

