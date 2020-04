GTA 6 : un jeu « de taille plus modérée » à prévoir

Guillaume Gabriel

C'est officiel, même si on s'en doutait, le développement de Grand Theft Auto 6 est déjà en route, et des premières informations vont commencer à se dévoiler.



On sait déjà que le jeu n'en est qu'à ses prémices et qu'une sortie en 2020 semble complexe, voire même impossible, et que le studio semble avoir appris de ses erreurs?



Ainsi, les joueurs devront s'attendre à un jeu « de taille plus modérée » que ses prédécesseurs.

Grand Theft Auto VI sera de taille plus modérée

Mais, qu'est-ce qu'on entend par "de taille plus modérée" sur GTA 6 ? Jason Schreier, journaliste spécialisé dans le jeu vidéo, précise que le jeu ne sera pas aussi énorme que les précédents opus, et qu'il sera continuellement mis à jour en termes de contenu, pour ne pas retomber dans les travers.



Car oui, ce même journaliste en 2018, peu avant la sortie de Red Dead Redemption 2, dévoilait des périodes abusives de "crunch", autrement dit de période de travail intense avec peu de répit et beaucoup de pression pour les employés.



Ce fut alors un véritable gouffre pour les grosses équipes de studio, avec des coups de gueule en interne et des dépressions. Rockstar a décidé de changer sa façon de faire, avec "une culture plus saine dans l’ensemble".

Nous verrons dans un an ou deux si je me tire les cheveux, mais il semble que nous allons dans la bonne direction pour être une entreprise de la taille que nous sommes. Les changements ont été assez bons pour que je reste et leur donne une chance, mais voyons ce qui se passera lorsque les pressions de livrer un produit final deviendront une réalité

On a hâte d'en savoir plus sur ce futur HIT de PS5 et Xbox Series X, et surtout si Rockstar a prévu GTA 6 sur iOS et Android.



