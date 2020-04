Dino Squad : les dinosaures sont de sortie sur iOS

Il y a 4 heures

Alban Martin

Voilà un nouveau PvP original qui débarque à toute vitesse sur l'App Store, aussi rapidement que la météorite est venue frapper la Terre et mettre fin à l'existence des dinosaures. Il s'agit de Dino Squad: Online Action qui vient annuler la cinquième extinction de masse.



Les développeurs de Pixonic et MY.GAMES donnent donc une seconde chance à ces grandes bêtes affec-tueuses (le séparateur n'est pas une erreur) pour proposer un shooter en ligne joueur contre joueur.



Regardez le trailer vidéo :

Dino Squad : un War Robots avec des dinosaures sur mobiles

Dans Dino Squad, les joueurs doivent donc s’affronter pour survivre dans un monde où la technologie fusionne avec les créatures préhistoriques. Pour ce faire, vous avez à disposition par moins de 17 dinosaures armés jusqu’aux dents et tous avec des caractéristiques spécifiques. La survie se joue dans des matchs rapides en 6 contre 6 très nerveux et joliment réalisés. Les cartes sont grandes et proposent un relief intéressant pour des combats stratégiques.



Bien évidemment, tous les coups sont permis avec ces dinosaures comme les morsures, le piétinement, les cous de queue mais surtout les armes à feu. Oui, les dinos sont très bien équipés et plus sournois que jamais. Pour plaire au plus grand nombre, les développeurs ont même prévu de la personnalisation, style Jurassique.



Si vous aimez le genre, vous aurez donc reconnu un certain War Robots mais version Steven Spielberg. Pourtant, après y avoir joué quelques minutes, je préfère le jeu de Pixonic Games qui est plus tactique.



En tout cas, il s'agit d'un freemium, ce qui signifie qu'il faudra débourser un peu d'argent pour progresser plus rapidement. Disponible sur iOS et Android.

Télécharger le jeu Dino Squad: Online Action