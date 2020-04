GeForce Now continue sa descente aux enfers et perd à nouveau des jeux

Il y a 3 heures

Julien Russo

Réagir

L'offre de Cloud Gaming de Nvidia continue sa chute et perd à nouveau des éditeurs de jeux. Le concurrent de Shadow voit désormais disparaitre les jeux Warner Bros ainsi que Xbox Game Studios, Klei et Codmasters. Des arguments en moins pour convaincre les joueurs de passer au Cloud Gaming.

De nombreux jeux vont disparaitre dès le 24 avril

Des jeux en moins, ce sont des clients en moins pour le service GeForce Now. Nvidia continue à perdre plusieurs de ses gros éditeurs avec qui elle avait un contrat. Après les départs de 2K Games, Activision, Bethesda et Blizzard, ce sont désormais 4 nouveaux éditeurs qui vont disparaître de GeForce Now dès vendredi prochain.

Si de nouveaux éditeurs vont arriver, ça reste quand même un coup dur pour Nvidia, puisque de nombreuses personnes étaient fidèles aux jeux de Warner Bros, mais surtout ceux d'Xbox Game Studios.

Dans un billet de blog, Nvidia préfère mettre en avant les nombreux éditeurs qui vont prochainement débarquer sur GeForce Now. L'entreprise rappelle qu'elle conserve le soutien de Bandai Namco, Bungie et l'incontournable Epic Games.

Heureusement puisque perdre Fortnite ce serait catastrophique !

À partir du 24 avril, disparaitront les jeux F1 2019, DiRT Rally 2.0, Batman Arkham, Mortal Combat 11, Minecraft et Don't Starve.

Si cela est regrettable, ce n'est pas pour autant de Nvidia baisse les bras. D'ailleurs la firme annonce travailler à une intégration de jeux plus rapide pour les développeurs. En effet, l'entreprise travaille en ce moment avec plusieurs boutiques numériques afin de faciliter l'ajout de jeux dès leur sortie. À court terme, un jeu qui sortirait le jeudi pourrait être disponible le jour même, voir le jour suivant !

Nvidia explique : "Cela nous aidera à apporter plus de jeux, plus rapidement, et à fournir un catalogue plus stable. Concernant les jeux qui partent, nous préviendrons les joueurs dès que possible".



Source