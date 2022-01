Samsung propose les jeux de Google Stadia, GeForce Now et Utomik sur ses TV

Il y a 6 heures

Consoles / TV

Alban Martin

Réagir



Samsung a annoncé hier sa nouvelle gamme de téléviseurs 2022 dans le cadre des annonces du CES 2022. En plus des améliorations matérielles, la société sud-coréenne s'est inspirée d'Apple avec un équivalent de SharePlay pour regarder à plusieurs mais à distance un programme, mais aussi du côté des jeux vidéos en proposant des plateformes de streaming. Le constructeur marche ainsi sur les platebandes des Apple TV qui offrent un catalogue de jeux conséquent avec Apple Arcade notamment.

Jouez à FIFA 22, Cyberpunk 2077 et autres Red Dead Redemption 2 sur une TV Samsung

Parmi toutes les mises à niveau et les fonctionnalités des nouveaux téléviseurs 2022, l'entreprise a introduit un nouveau "Gaming Hub" qui permettra aux utilisateurs de jouer à des jeux directement sur leur écran. Il ne s'agit pas d'un service de Samsung mais un partenariat avec les géants du secteur comme Google Stadia et de Nvidia GeForce Now qui ont désormais une app dans la nouvelle version de Tizen, le système d'exploitation des téléviseurs intelligents de Samsung.

Le "Gaming Hub" permettra aux joueurs de découvrir et de se lancer plus rapidement dans les jeux qu'ils aiment grâce aux services Cloud. Les joueurs auront accès à une vaste bibliothèque de jeux grâce aux partenariats de Samsung avec les leaders du secteur - NVIDIA GeForce Now, Stadia et Utomik - et ce n'est qu'un début.

Nul besoin d'acheter une console d'après Samsung, les jeux seront exécutés en ligne (et non localement), ce qui rendra des titres populaires comme Cyberpunk 2077, FIFA 22 et Red Dead Redemption 2 accessibles à un nombre encore plus grand de personnes. La seule condition (outre le fait de disposer d'une bonne connexion Internet et d'un compte sur l'un des services en question) est d'avoir une manette compatible, car les téléviseurs Samsung prendront également en charge les manettes tierces.



Si cette initiative aura probablement un impact sur le marché des consoles de jeux, c'est aussi un moyen pour Samsung de cibler son concurrent principal qui mise fort sur l'Apple TV et Apple Arcade. La société de Cupertino est connue pour avoir pratiquement interdit les plateformes de streaming de jeux sur ses appareils, puisque le seul moyen d'en disposer sur l'iPhone, l'iPad et le Mac est de passer par les navigateurs web comme en atteste les contournements de Microsoft xCloud, Google Stadia et autre GeForce Now. Seul Netflix a suivi les recommandations de la firme à la pomme en soumettant un à un tous ses jeux.



Le "Gaming Hub" sera disponible pour certains téléviseurs Samsung Smart TV 2022. On ne sait pas si les modèles précédents pourront être mis à jour. A noter que l'application recensera également vos consoles physiques connectées en HDMI.