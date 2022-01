CES 2022 de Samsung : SharePlay, TV QLED à 144 Hz et microLED sans cadre

Que serait le CES sans une nouvelle série de téléviseurs Samsung ? Les modèles 2022 promettent, comme chaque année, leur lot d'améliorations de la qualité d'image et d'innovation.



On trouve notamment les téléviseurs Neo QLED qui sont les premiers modèles 4K et 8K rafraîchis à 144 Hz au lieu des 120 Hz habituels, ainsi que les nouveaux MicroLED qui suppriment complètement le cadre autour.

Samsung fait le show à Las Vegas

Les Neo QLED 2022

Le communiqué de Samsung détaille donc les nouveautés de la gamme Neo QLED 2022. Outre un gain de fluidité supplémentaire qui ne sera pas immédiatement utile, sauf pour quelques gamers, les téléviseurs de nouvelle génération promettent des améliorations de la qualité d'image, quelle que soit la source. Tous les modèles Neo QLED 8K et 4K sont passés d'un rétroéclairage de 12 bits à 14 bits, offrant une luminosité plus précise. Ils sont également dotés d'une nouvelle fonction de contrôle adaptatif de la lumière "Shape" qui améliore théoriquement la qualité des miniLED, et un exhausteur de profondeur d'objet piloté par l'IA peut aider à distinguer le sujet principal d'une image de son arrière-plan.

Une interface renouvelée avec SharePlay et Cloud Gaming

Le logiciel joue également un rôle important. Tous les téléviseurs Samsung 2022 sont dotés d'un nouvel écran d'accueil qui permet de regrouper les contenus en streaming et offre un affichage ambiant en cas d'inactivité. Un Gaming Hub facilite le lancement direct des jeux sur console et dans le cloud, tandis qu'une nouvelle Game Bar vous aide à personnaliser les paramètres d'image pertinents. Watch Together est un mode de type SharePlay qui vous permet de parler à des amis éloignés pendant que vous regardez des émissions et des films en streaming.

Les MicroLED 2022 et The Frame 2022

Pour revenir aux écrans, la ligne MicroLED de Samsung est désormais sans cadre, de sorte que votre téléviseur géant de luxe devrait se fondre plus harmonieusement dans votre intérieur. Ces modèles se targuent également d'une gamme de couleurs 10 % plus large, et vous pouvez acheter un "petit" ensemble préconfiguré de 89 pouces si les variantes de 99 et 110 pouces vous paraissent démesurées. Et si vous aimez avoir un cadre autour, les téléviseurs The Frame 2022 sont de retour avec des dalles mattes plus discrètes.



Comme d'habitude, Samsung n'a pas fourni de détails sur les prix et les dates de sortie, mais on remarquera que la firme coréenne poursuit sur la même ligne, sans aller vers la technologie OLED qui fonctionne pourtant très bien chez ses concurrents comme LG ou Sony.