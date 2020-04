Un iMac 23 pouces en entrée de gamme chez Apple ?

Medhi Naitmazi

Les rumeurs vont plus que bon train du côté de la firme à la pomme. Après les AirPods Pro Lite, l'iPhone 12, l'Apple TV 4K, l'iPad Pro 5G ou encore le MacBook Pro 14, voilà l'iMac 23 pouces.



Actuellement, et ce depuis un moment, Apple commercialise deux tailles d’iMac : un modèle de 21,5 pouces en entrée de gamme et un modèle bien plus grand de 27 pouces en milieu de gamme. Le haut de gamme étant maintenant réservé à l'iMac Pro.

Un iMac pas cher en 2020 ?

D'après le China Times, ce nouvel iMac 23" verrait sa production démarrer au troisième ou au quatrième trimestre 2020, soit dans très peu de temps. Ce nouvel ordinateur s'inscrirait dans la volonté d'Apple de toucher un public plus large avec des prix plus agressifs qu'à l'accoutumée. Après l'iPad, le MacBook Air et le tout récent iPhone SE, voilà donc l'iMac qui pourrait démarrer à 999$, soit 100$ de moins que l'actuel iMac 21,5 pouces. En France, il se vend 1299€.



Pour un tel prix, nous avons droit à une puce Intel Core i5 bi-core, 8 Go de RAM et 1 To de disque. Gageons qu'Apple propose les derniers processeurs et quelques nouveautés pour un prix moindre.



Enfin, le China Times confirme qu'Apple prépare une tablette iPad 11 pouces avec Touch ID sous l'écran pour remplacer l'iPad Air 3. Ce serait donc l'iPad Air 4.



