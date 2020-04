iPhone SE : 15 millions de ventes cette année ?

En effet, bien que la 5G se rapproche, la plupart des consommateurs ne sont pas encore concernés par la technologie, ce qui fait que la demande est un peu plus faible. En sortant son iPhone SE avec 4G en offrant un tarif abordable, Apple tente de conquérir ces derniers et il se pourrait que le pari soit réussit... Source

Counterpoint Research a estimé qu'Apple finirait par vendre plus de 15 millions d'unités iPhone SE cette année. Alors que de nombreux marchés se sont tournés vers la course aux smartphones 5G, Apple délivre un dernier essai avec 4G LTE de milieu de gamme avant de passer finalement à un portefeuille lourd 5G.

