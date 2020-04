Apple Car : Des vitres teintées que le propriétaire peut contrôler

Julien Russo

Apple continue à travailler sur son projet Titan. La firme s'est donné pour objectif de sortir d'ici les prochaines années une voiture connectée et électrique. En effet, l'ambition serait de venir concurrencer Tesla, mais bien sûr cela ne se fait pas du jour au lendemain. Il y a derrière un travail qui prend du temps, surtout pour une entreprise qui n'a jamais eu d'expérience dans le secteur de l'automobile.

Un brevet de vitres teintées

Comme d'habitude pour en savoir plus sur ce qui se passe chez Apple, il faut se rapprocher des brevets déposés dans le registre de l'USPTO. Le dernier en date concerne l'Apple Car qui devrait avoir des vitres teintées avec plusieurs strates qui serait contrôlable par le propriétaire.

À travers cette idée, Apple veut apporte un confort pour les passagers. Ce qui serait aussi pratique c'est que la nuit on peut les désactiver et en le jour s'il y a beaucoup de soleil, on peut les activer. C'est au bon vouloir du conducteur !

Dans le brevet Apple explique : "Les vitres peuvent avoir des couches réglables telles que des couches de teinte réglables, des couches de réflectivité et des couches de voile. Les couches de fenêtres réglables peuvent être incorporées dans une fenêtre avec une ou plusieurs couches structurelles transparentes telles qu'une paire de couches de fenêtres en verre".

La firme de Cupertino continue à ajouter régulièrement des brevets à propos de l'Apple Car, chaque technologie protégé est une preuve supplémentaire que le projet n'est pas mort et qu'Apple sortira un jour une voiture !

