Crash Bandicoot Mobile débarque en soft-launch sur Android

Il y a 1 heure (Màj il y a 42 min)

Alban Martin

Crash Bandicoot Mobile n'est plus une rumeur, le jeu vient d'arriver sur le Play Store d'Android. Pour mémoire, nous attendions un runner sans fin développé par King, la société derrière Candy Crush et rachetée par Activision il y a quelque temps.



Repéré sur une publicité Facebook. Crash Bandicoot Mobile était donc bien prévu et se présente comme un Temple Run à la sauce du renard délirant que l'on connait notamment sur Playstation.

Un vrai Crash Bandicoot Mobile à venir sur iOS et Android

Crash & Coco s'associent ici pour mettre un terme au plan diabolique du Dr Neo Cortex qui veut toujours détruire le multivers.



Dans ce nouvel épisode mobile, le Dr Neo Cortex a envoyé des hommes de main mutagènes à travers le multivers pour asservir toutes les dimensions. Avec l'aide de sa sœur Coco, Crash doit anéantir les sbires de Cortex. Pour cela, il va falloir courir donc, mais aussi tourner et sauter dans tous les sens. Les fans du jeu reconnaitront les niveaux emblématiques de l'île de Wumpa qui devraient nous garder quelques surprises comme des chemins cachés remplis de caisses TNT et autres.



Outre le fait de faire équipe avec Coco, il faudra affronter des boss classiques, notamment Mutagen Ant, Scorporilla, Nitrus Brio et Dingodile ! Mais avant, Crash devra se défaire des tortues, des araignées et autres ennemis.



Enfin, un côté gestion est prévu avec une base à améliorer et la possibilité de se créer un arsenal avec des sérums, bombes et même des fusils à rayons. Le tout est semble-t-il très fidèle à la saga et bien réalisé.



Regardez la vidéo de gameplay :



Avez-vous joué à l'un des remakes de Crash Bandicoot récemment sorti sur les consoles ? En attendant l'annonce officielle avec date de sortie et prix, ce serait un bon moyen de patienter.