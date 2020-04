Les AirPods dominent de loin les autres écouteurs sans fil en Inde

S'il y a un marché où Apple est épanouie, c'est celui des écouteurs sans fil. Dans de nombreux pays du monde, les écouteurs qui se vendent le plus sont les AirPods, les AirPods et encore les AirPods ! En Inde la part de marché est impressionnante, au point où tous les concurrents sont loin derrière. Apple profite de la tendance, surtout que le marché des "Hearables" est en croissance de +700% dans ce pays.

27% de PDM pour les AirPods et les écouteurs Beats

On ne compte même plus les années consécutives où Apple est numéro 1 en Inde. Comme partout dans le monde, les Indiens n'hésitent pas à privilégier l'achat des écouteurs blancs d'Apple plutôt que d'aller chez Samsung ou JBL.

Il faut dire que fin 2019, Apple a frappé fort avec les AirPods Pro. La réduction active du bruit et le mode "Transparence" sont deux caractéristiques particulièrement intéressantes qui attirent chaque trimestre des millions de consommateurs.

Si Apple a des résultats satisfaisants en Asie, en Europe, aux États-Unis... Le cabinet d'analyse Counterpoint a remarqué qu'en Inde, l'année dernière, le marché était nettement en faveur du géant californien. En effet, les AirPods et les écouteurs Beats détiennent 27% de part de marché. On retrouve en seconde place une entreprise locale "Gonoise" (via sa marque "Noise") qui possède 12%, JBL à 8% et Samsung ainsi que Realme à seulement 7%.

À voir comment cela va évoluer en 2020, il est probable que les AirPods perdent de la vitesse à cause de la crise sanitaire.



