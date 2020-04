Bons plans iOS : Agent A, Deemo, Pixelist

Il y a 21 min (Màj il y a 21 min)

Corentin Ruffin

Réagir

Les bons plans iOS du jour : 3 applis gratuites, 4 jeux gratuits et 4 promos avec notamment Agent A, Deemo, Pixelist. L'occasion d'économiser 42,8€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

APPLICATIONS GRATUITES iOS :

WorldScan Pro (App, iPhone, v3.4.52, 128 Mo, iOS 9.0, Xiamen Worldscan Information T...) passe de 3,49 € à gratuit.



WorldScan vous permet de scanner rapidement des documents et de les envoyer par courrier électronique par exemple.



Plus d'un million de téléchargement pour cette app utilitaire.



Les + : Toujours pratique de pouvoir d'enregistrer et envoyer rapidement des documents Télécharger l'app gratuite WorldScan Pro





Asketch (App, iPhone / iPad, v3.1.3, 10 Mo, iOS 12.0, Andrew Kern) passe de 4,49 € à gratuit.



Un outil simplissime pour les dessinateurs en herbe qui cherche une feuille blanche virtuelle avec des outils puissants comme la personnalisation des pinceaux qui peuvent être calibrés comme vous le voulez (graisse, largeur, etc).



Evidemment, les dessins sont en vectoriels et ne souffrent d'aucune pixelisation quand on zoom...



Les + : Simple à prendre en main

Puissant

20 niveaux d'historique pour revenir en arrière Télécharger l'app gratuite Asketch





Pixelist (App, iPhone / iPad, v1.0.1, 24 Mo, iOS 13.2, Jonathan Crossley) passe de 1,09 € à gratuit.



Pixelist est un tracker d'habitude minimaliste qui transforme vos progrès en une œuvre d'art. Créez une liste de choses que vous aimeriez ajouter à votre routine quotidienne ou améliorer. Essayez de les garder simples et réalisables.



Lorsque vous avez terminé une habitude, appuyez simplement sur pour ajouter un pixel et le marquer. La meilleure partie est que Pixelist vous permet d'attribuer votre propre signification à trois couleurs de pixels différentes, ce qui le rend extrêmement personnel et flexible.



Les + : Un véritable visu sur vos avancées Télécharger l'app gratuite Pixelist





JEUX GRATUITS iOS :

Tone Sphere (Jeu, Action / Musique, iPhone / iPad, v1.8.0, 796 Mo, iOS 9.0, Bit192 Labs) passe de 3,49 € à gratuit.



Voyagez et explorez le monde sphérique de Tone Sphere en utilisant votre sens du rythme !



Plus de 65 chansons et 250 niveaux vous attendent dans ce jeu de rythme à 360 degrés dans un étrange espace en trois dimensions !



Les + : Très en couleur

Si vous aimez le rythme, foncez ! Télécharger le jeu gratuit Tone Sphere





Warlords Classic (Jeu, Stratégie, iPhone / iPad, v6.3, 24 Mo, iOS 8.0, ALSEDI Group) passe de 5,99 € à gratuit.



Apparu à la fin des années 80 sur de nombreuses plates-formes (PC, Mac et Amiga), Warlords Classic est le premier opus de la série du même nom et a déjà fait ses preuves.



Unités, héros, diplomatie et villes sont au centre de ce jeu dont l'histoire se déroule dans le monde d'Etheria.



Les points + : Un bon jeu qui a eu son heure de gloire. Télécharger le jeu gratuit Warlords Classic





Deemo (Jeu, Musique, iPhone / iPad, v3.6.0, 2,7 Go, iOS 9.0, Rayark International Limited) passe de 2,29 € à gratuit.



De la même équipe que Cytus, un jeu musical et rythmique acclamé dans le monde entier. Rayark vous propose Deemo.



Deemo propose une histoire et un style musical centré sur des mélodies au piano. Concrètement Deemo est un jeu de rythme musical comme par exemple Tap Tap Revenge. Il vous faudra taper au bon moment sur l'écran où des barres vont défiler en rythme avec les mélodies.



Les + : Les graphismes

Le jeu en français Télécharger le jeu gratuit Deemo





Modern Magic 8 Ball (Jeu, Simulation, iPhone / iPad, v3.7, 49 Mo, iOS 10.3, Hayden Watson) passe de 1,09 € à gratuit.



Modern Magic 8 Ball est une version moderne de l'original Magic 8 Ball. Elle a été conçue pour fonctionner rapidement, être amusante, rassembler les gens et être facile à utiliser.



Secouez votre téléphone, et regarder la réponse à votre question s'afficher...



Les + : Un jouet classique Télécharger le jeu gratuit Modern Magic 8 Ball





PROMOS iOS :

Infamous Machine (Jeu, Aventure / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.3, 315 Mo, iOS 8.0, Blyts) passe de 5,49 € à 1,09 €.



Voici un nouveau point and click délirant qui propose une aventure complètement irresponsable avec Kelvin et le DR Edwin Lupin. Le but est de retourner dans le passé pour éviter que d'autres chercheurs n'arrivent à faire que leur pauvre machine à remonter dans le temps.



Humour, aventure et puzzle sont au rendez-vous de Infamous Machine.



Les + : C'est beau

Casse-tête Télécharger Infamous Machine à 1,09 €





OK Golf (Jeu, Sports / Casse-tête, iPhone / iPad, v2.2.0, 562 Mo, iOS 8.0, Okidokico Entertainment Inc.) passe de 3,49 € à 1,09 €.



Découvrez une nouvelle manière de jouer au golf avec OK Golf qui allie la plastique d'un Minecraft au talent de Tiger Woods ! Joli graphiquement, le jeu propose un gameplay terriblement facile à comprendre mais difficile à maitriser. Analyser chaque situation avant de "swinger" ou "putter".



Sans achat intégré, on adore OK Golf qui permet d'approcher chaque trou de la façon qu'on veut.



Les + : Un jeu de golf unique

Pour tous les niveaux Télécharger OK Golf à 1,09 €





Another World 20th Anniversary Edition (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.5, 216 Mo, iOS 8.0, DotEmu) passe de 4,49 € à 1,99 €.



Another World est à la fois un pilier et un pionnier du jeu vidéo. Sorti en 1991 sur Amiga et Atari ST, il possède plusieurs particularités. Tout d'abord il est l'oeuvre d'un seul homme devenu célèbre depuis : Eric Chahi.



Ensuite il a le mérite d'avoir proposé un système d'animation des personnages et un gameplay novateurs à l'époque. Même aujourd'hui il n'aurait pas à rougir devant certains jeux récents.



Les + : Les néophytes découvriront une légende du jeu vidéo, et les connaisseurs retrouveront avec plaisir un jeu qui a probablement occupé pas mal de leurs heures dans le passé.

Incontournable. Télécharger Another World 20th Anniversary Edition à 1,99 €