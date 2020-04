Invisigun Reloaded : le top down shooter est de sortie sur mobile

Il y a 3 heures

Alban Martin

Invisigun Reloaded vient de faire son apparition sur iOS et Android dans la catégorie des jeux de shoot. Avec son style rétro et ses effets sonores et visuels dignes de l'époque de la SNES, le jeu de Sombr Studio possède de sérieux atouts pour tous les fans du genre à commencer par des ennemis invisibles.



Regardez le trailer vidéo de Invisigun Reloaded :

Invisigun Reloaded : attention à ce qui ne se voit pas !

Pour renouveler un genre vieux comme le monde des jeux vidéo, Invisigun Reloaded mise donc sur le gameplay, plutôt que les graphismes (qui sont loin d'être mauvais). Ce jeu de tir furtif vous invite en effet à tirer sur des ennemis plus que cachés : ils sont invisibles et seules les traces au sol ou le mouvement de certaines parties du décor comme l'herbe vous aideront à les localiser. D'où une façon de jouer originale et prenant.



Côté contenu, outre la campagne solo ardue avec des épreuves et des boss, on pourra relancer l'intérêt en simplement changeant de héros. Chaque personne offre des missions différentes. Et si vous êtes encore en manque, foncez sur le mode arène multijoueur en local ou en ligne. Le côté invisible sera encore plus intense avec l'imprévisibilité des humains.



Sachez d'ailleurs que ce top down shooter est cross-plateform avec Android, PC et Nintendo Switch. Pas mal !



Si vous vous demandez comment les développeurs gagnent de l'argent avec un jeu gratuit comme celui-ci, et bien sachez que les personnages supplémentaires sont vendus à 1,09€ pièce. C'est raisonnable !

Télécharger le jeu gratuit Invisigun Reloaded