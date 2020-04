iOS 14 : Un concept qui vend du rêve

Les idées sont nombreuses et Apple pourrait probablement en avoir pris quelques-unes dans iOS 14. Découvrez la vidéo du concept ci-dessous

Le compte YouTube "the Hacker 34" a rassemblé plusieurs idées en un concept pour imaginer à quoi pourrait ressembler iOS 14 . On peut par exemple retrouver un écran qui est allumé en permanence (autrement appelé Always-On Display ), mais aussi un mode Split View similaire à celui de macOS, ainsi que des applications iOS qui se transforment en widget .

