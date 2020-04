Les Powerbeats Pro 2020 sont certifiés en Malaisie

Alors qu'Apple démarre les livraisons du nouvel iPhone SE 2020, une nouvelle paire d'écouteurs true wireless du géant de Cupertino se montre. Il s'agit des nouveaux Powerbeats Pro 2020, portant ici le numéro de modèle A2453 (pour l'oreillette gauche) et A2454 (pour l'oreillette droite), ont été certifiés par le SIRIM de Malaisie, soit une semaine après le passage par la FCC aux USA.

Nos confrères de MySmartPrice ont donc repéré la liste des mêmes écouteurs sans fil Apple A2453 et A2454 sur le SIRIM (Standard and Industrial Research Institute of Malaysia). Bien évidemment, hormis les numéros de modèles, aucune indication technique n'est disponible.



En tout cas, la sortie est proche puisqu'Apple cherche à avoir l'autorisation de commercialiser ses prochains écouteurs un peu partout dans le monde. Quand on sait que les premiers Powerbeats Pro ont vu le jour en mai 2019, on se dit que l'anniversaire serait parfait pour améliorer les écouteurs à destination des sportifs.



Certainement appelés Powerbeats Pro 2 ou Powerbeats Pro 2020, les prochains écouteurs sans fil devrait améliorer leur autonomie (comme les Powerbeats 4) et leur qualité sonore. En outre, ils devraient conserver la puce H1 du modèle précédent qui avait également réduit l'encombrement.