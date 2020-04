Rebel Cops s'attaque au nouveau baron sur iOS / Android

Il y a 5 heures

Medhi Naitmazi

Le studio HandyGames nous propose, comme promis, leur nouveau titre Rebel Cops. Toujours en partenariat avec THQ Nordic, il s'agit de la suite spirituelle de This Is the Police et This Is the Police 2 qui ont connu un certain succès.



Si on ne peut pas vraiment parler d'une suite, c'est qu'il s'agit d'un spin-off très attendu où vous devez gérer votre escouade de policiers pour déjouer et démanteler le réseau d'un nouveau baron criminel.



Regardez le trailer vidéo :

Rebel Cops sortira sur iOS le 23 avril

Rebel Cops est un spin-off de This Is the Police qui se concentre exclusivement sur les opérations tactiques en tour par tour de la série. Viktor Zuev, un baron du crime nouvellement arrivé, a déployé ses tentacules sur la ville de Ripton de manière brutale et implacable.

Il s'agit de la version tactique de «This is the Police» avec des opérations au tour par tour où un seul coup peut vous coûter la vie. Rapidité, futilité et inventivité seront vos maîtres-mots avec une gestion indispensable et minutieux de votre arsenal en guise de cadeau supplémentaire.



Pour mener à bien votre guérilla, sans effectifs et sans armes, il faudra utiliser la dissimulation et la couverture pour approcher l'ennemi en silence et le faire tomber avant qu'il ne donne l'alerte. Vous avez à votre disposition un arsenal d'armes et d'équipements non létaux, ainsi que des atouts tactiques particuliers, que vous pouvez débloquer au fur et à mesure que vous améliorez vos rebelles. Et surtout, rappelez-vous, ni vous ni les criminels n'avez de barres de santé.



Rebel Cops alterne entre lieux confinés et grands espaces à explorer qui sont remplis de coffres-forts et autres butins utiles pour vous et vos soldats.



Au programme, plus de 15 heures de jeu tactique vous attendent, sans pub et sans in-apps. Par contre, iOS 13 minimum est requis ! Et si vous avez un smartphone Android, le jeu est disponible sur le Play Store.

Télécharger le jeu Rebel Cops à 7,99€