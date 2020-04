Zoom : 300 millions d’utilisateurs et une v5.0 plus sécurisée

Si vous êtes déjà dans le monde du travail, ou que vous travaillez sur un projet, peut-être avez-vous déjà entendu parler d'une application du nom de ZOOM Cloud Meetings permettant une visioconférence avec plusieurs personnes, ainsi que des interactions en direct.



L'outil est une véritable alternative plausible pour les professionnels, qui quitte doucement mais sûrement Skype ou Hangouts pour privilégier ce dernier.



Il faut dire que l'application est simple d'utilisation, et permet d'animer une réunion tout en étant chez soi ou à distance.

ZOOM propose une mise à jour 5.0 plus sécurisée

Alors oui, ils ont été pointés du doigt ces derniers temps à cause de problèmes de sécurité (qui lui a valu des bannissements), mais les développeurs de Zoom ont su réagir rapidement pour combler les différentes failles.



Loïc Rousseau, Directeur de Zoom en France :

Zoom prend l’expérience utilisateur et les sujets de sécurité très au sérieux. Nous travaillons 24 heures sur 24 pour que tous - nouveaux et anciens, grands et petits - puissent rester en contact et opérationnels en toute sécurité.

Ainsi, la version 5.0 permet d'organiser des réunions plus sécurisées et à protéger leurs données grâce à la prise en charge du chiffrement AES 256 bits GCM. La firme a d'ailleurs embauchée l’ancien RSSI de Facebook, Alex Stamos, puis Katie Moussouris, à l’origine des programmes de Bug Bounty de Microsoft, Symantec et du Pentagone.

L'app compte 300 millions d'utilisateurs chaque jour

Une opportunité pour les créateurs de signaler que l'application compte désormais plus de 300 millions d’utilisateurs quotidiens, soit une hausse de 50 % de mars à avril 2020. Et l'écart est encore plus abyssale entre décembre 2019 et maintenant car la firme possédait alors 10 millions d'utilisateurs actifs...

