Apple TV Plus : Defender Jacob et le docu Beastie Boys sont dispo

Il y a 2 heures

Alban Martin

Comme chaque vendredi ou presque, Apple TV+ ajoute de nouveaux contenus. Cette fois, il s'agit d'une série avec Chris Evans, Defender Jacob, et du documentaire Beastie Boys de Spike Jonze.



De quoi passer quelques heures au frais pendant le confinement.

Defender Jacob

Avec trois épisodes disponibles pour le lancement (sur 8 au total), Defender Jacob est très attendue avec Chris Evans (Andy Barber dans la série) qui y incarne un producteur adjoint dans une petite ville du Massachusetts. Si sa réputation est reconnue, son travail applaudi, tout va basculer le jour où son fils de 14 ans est accusé d'avoir assassiné un camarade de classe dans une forêt. Comme c'est une petite vill, il n'a pas d'autre choix que de prendre en charge l'affaire. Andy Barber va devoir choisir entre défendre la justice ou choisir l'amour qu'il a pour son enfant, le tout sous la pression de la ville puis du pays. On y retrouvera aussi Michelle Dockery, la star de Downtown Abbey.

La première saison démarre donc avec trois épisodes, puis un nouveau sera mis en ligne chaque semaine. Encore un bon programme pour aider le catalogue d'Apple TV...

Beastie Boyz

Celui qui a réalisé notamment "Dans la Peau de John Malkovich" nous propose un documentaire sur le parcours du groupe de rap culte, les Beastie Boys.



Le réalisateur Spike Jonze retrace le destin de ce groupe de Hip-Hop précurseur qui s'est arrêté en 2014, suite aux décès de Adam « MCA » Yauch. Si vous n'êtes pas des générations 80 / 90, sachez que Beastie Boys est un groupe de hip-hop américain, originaire des quartiers de Manhattan et de Brooklyn, à New York. Il s'est fondé en 1979, soit il y a 40 ans. Un chiffre impressionnant, qui correspond également au nombre d'albums vendus.



On notera que pour la véracité des faits, il a été écrit par deux des membres de la formation avec Mic et contient des scènes inédites.